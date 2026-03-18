Украинцы могут вернуть часть уплаченных налогов: кто имеет на это право и что нужно

Украинцы могут вернуть часть уплаченного налога на доходы, если имеют официальную зарплату и подтвержденные расходы на образование, лечение, жилье или другие определенные категории. Для этого нужно подать декларацию с документами до конца следующего года, иначе право на возврат средств сгорает.

Об этом напомнили в Государственной налоговой службе Украины (ГНСУ). Право на налоговую скидку имеют физические лица, которые получают официальную заработную плату в Украине.

Ключевое условие – с дохода должен уплачиваться налог на доходы физических лиц, ведь именно часть этого налога и можно вернуть. Налоговая скидка фактически уменьшает годовой налогооблагаемый доход на сумму подтвержденных расходов. Соответственно, государство возвращает часть уже уплаченных средств. В налоговую скидку можно включить расходы на ряд социально важных направлений:

образование – оплата обучения в детских садах, школах, колледжах и университетах (как для себя, так и для близких родственников);

– оплата обучения в детских садах, школах, колледжах и университетах (как для себя, так и для близких родственников); жилье – оплата процентов по ипотечному кредиту;

– оплата процентов по ипотечному кредиту; медицина – расходы на лечение, в частности вспомогательные репродуктивные технологии;

– расходы на лечение, в частности вспомогательные репродуктивные технологии; страхование – взносы по договорам долгосрочного страхования жизни или пенсионного обеспечения;

– взносы по договорам долгосрочного страхования жизни или пенсионного обеспечения; благотворительность – пожертвования неприбыльным организациям (в пределах установленных ограничений).

Часть расходов, которые и так необходимы, можно частично компенсировать через налоговый механизм. Чтобы получить налоговую скидку, все расходы должны быть подтверждены документально. В частности, необходимо сохранять:

чеки и квитанции;

договоры с поставщиками услуг;

кассовые документы.

Все документы должны содержать четкую информацию о сумме расходов и дате их осуществления. Для получения налоговой скидки нужно подать годовую декларацию об имущественном состоянии и доходах. В ней следует указать расходы, которые дают право на скидку, и приложить копии подтверждающих документов. Важно учесть:

декларацию нужно подать до 31 декабря года, следующего за отчетным;

сумма скидки не может превышать годовой доход в виде зарплаты;

для некоторых расходов действуют дополнительные ограничения.

Оригиналы документов при этом необходимо хранить в течение определенного законом срока Право на налоговую скидку не переносится на последующие годы. Если гражданин не подал декларацию вовремя, возможность вернуть часть налогов за этот период теряется.

