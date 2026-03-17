Осталось три дня: что должен сделать каждый ФОП до 20 марта

Украинские физические лица-предприниматели (ФОП) до 20 марта должны успеть уплатить налоги и военный сбор. Размер единого налога отличается для разных групп ФОП.

Об этом напомнил налоговый консультант Михаил Смокович. Он расписал, что конкретно должны уплатить ФЛП каждой из групп.

До 20 марта ФОП должны оплатить:

ФЛП 1 группа – единый налог за март 332,80 грн;

ФЛП 2 группа – единый налог за март 1729,40 грн;

ФЛП 1 и 2 группа – военный сбор за март - 864,70 грн.

В то же время есть две категории предпринимателей, которые могут не платить единый налог и военный сбор:

мобилизованные ФОП;

ФОП, которые зарегистрированы на территориях ведения боевых действий или возможных боевых действий.

В марте украинские ФОП получали письма о задолженности по налогам

В начале марта Госналоговая служба начала присылать ФЛП письма с уведомлениями о задолженности по единому налогу. В экспертной среде отмечают: сама рассылка таких писем является законной – однако информация в них может быть неактуальной. Поэтому в случае получения "письма счастья" информацию о задолженности следует проверить.

Для проверки реальности задолженности следует сначала зайти в электронный кабинет плательщика. Важно делать это напрямую, не через Дію.

Далее следует проверить состояние расчетов с бюджетом. Для этого выберите нужный налог. Посмотрите на баланс, излишне уплаченные суммы, наличие долга.

После этого посмотрите детализацию по счету – там собрана вся инфомация о том, что было начислено и что зачислено по налогу. Затем проверьте зачисление уплаты. Делать это стоит через 1-3 дня после оплаты.

Если уплата не отражена, нужно проверить реквизиты, правильность назначения платежа и ИНН плательщика. Если же реквизиты верны, но зачисления нет стоит позвонить в налоговую, или подать заявление на перечисление средств.

При этом 80% всего единого налога уплатили ФОПы 3 группы – то есть те, у кого лимит дохода составляет 10,091 млн грн.

