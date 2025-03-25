Украинцы могут уменьшить платежки за электроэнергию: 5 советов, как тратить меньше

В Украине продлевается световой день – это дарит не только больше солнечных часов в сутки, но и делает день более теплым. Это дает возможность сэкономить на электроэнергии, поскольку позволяет использовать меньше света и электроотопления в домах.

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Об этом сообщили в Штабе сплоченных общин. В организации дали советы, каким образом можно уменьшить суммы в платежках за свет:

Использовать меньшее искусственное освещение .

. Регулярно протирать лампочки и плафоны от грязи и пыли.

и плафоны от грязи и пыли. Выключать электроотопление в дневные часы.

в дневные часы. Не забывать чистить фильтры кондиционера .

. Убирать накипь в электрочайнике и в бойлере.

Такая экономия может оказаться существенной финансовой поддержкой для многих семей. Но следует отметить, что это позволит не только снизить суммы в платежках, но и поможет поддержать стабильную работу энергосистемы страны.

Как сэкономить на электроэнергии?

Ранее сообщалось и о других способах сократить затраты на электроэнергию. Для этого следует завести простые привычки и следовать таким советам.

Выключение света и электроприборов

Один из наиболее очевидных и эффективных способов сэкономить электроэнергию – это выключать свет при выходе из комнаты. Это касается не только ламп, но и бытовых приборов, которые часто остаются включенными без надобности, таких как телевизоры, зарядные устройства и другие электрические приборы. Важно помнить, что даже небольшие устройства, оставленные включенными, потребляют электричество, что в результате увеличивает счета.

Использование энергоэффективных режимов

Многие современные бытовые приборы имеют специальные энергоэффективные режимы. Использование таких настроек позволяет снижать уровень потребляемой электроэнергии, сохраняя их эффективность. Например, стиральные и посудомоечные машины имеют режимы с низким потреблением энергии, которые значительно снижают затраты без ущерба для результата. Переход на энергоэффективные режимы – это один из простых и действенных способов сбережения.

Дополнительные меры по сохранению энергии

Помимо привычных методов, можно применять и другие способы для сохранения тепла в доме. Например, утепление здания, использование энергосберегающих окон, уплотнение дверей и окон – все эти меры помогут значительно снизить потери тепла и, соответственно, снизить потребление энергии.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 марта 2025 тариф на электроэнергию в Украине составляет 4,32 грн. Постановление Кабмина №632, которым предусмотрен тариф, действует до 30 апреля 2025 года.

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