Сколько будет стоить электроэнергия с 1 апреля: тариф за каждый кВт*ч

Тариф на электроэнергию для украинцев с 1 апреля не изменится. Стоимость электроэнергии зафиксирована постановлением правительства №632 от 31.05.2024 до конца апреля и составит 4,32 грн за кВт*ч.

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Об этом говорится в постановлении. В то же время с 1 мая отменят специальный тариф на электроэнергию для тех, кто имеет электрическое отопление. Сейчас тариф для такой категории составляет 2,64 грн за кВт*ч на 2000 кВт*ч в месяц (начиная с 2001 кВт*ч нужно платить полный тариф).

Кабинет Министров Украины постановлением №37 от 17 января 2025 обновил порядок применения фиксированной цены на электроэнергию для потребителей, пользующихся электроотоплением. Так, для населения и коллективных бытовых потребителей с электроотоплением в период с 1 октября по 30 апреля включительно будут действовать следующие тарифы:

На объем потребления до 2000 кВт*ч включительно – 2,64 грн за кВт*ч,

На объем потребления свыше 2000 кВт*ч – 4,32 грн за кВт*ч.

Кто еще может платить меньше

Платить меньше электроэнергии можно владельцам многозонного счетчика. Так, с двухзонным тарифом в период с 23:00 до 07:00 можно платить за ток вдвое меньше: 2,16 грн. Так, в Украине любой потребитель электроэнергии имеет право купить многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Как говорится в материале OBOZ.UA, например, с двухзонным счетчиком в период с 23.00 до 7.00 платить за электроэнергию можно по тарифу в 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

А с трехзонным счетчиком действуют три тарифа:

тариф с 23.00 до 07.00 (ночной) – 1,728 грн за кВт*ч;

тариф с 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн за кВт*ч;

тариф с 8:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн за кВт*ч.

Что будет с общим тарифом

Собеседники OBOZ.UA в правительстве говорят о том, что сейчас вопрос повышения тарифов на электроэнергию вообще не рассматривается. "Это не ко времени" – так прокомментировали возможность увеличения цен на ток сразу несколько собеседников из Кабмина. Актуальная цена (4,32 грн за кВт*ч) в достаточной степени покрывает себестоимость генерации и доставки тока. Проблема остается с импортным током – его цена в разы выше, и чтобы компенсировать дефицит в часы пикового потребления Украине приходится покупать электроэнергию за рубежом.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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