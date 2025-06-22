Украинцы могут самостоятельно увеличить размер своей пенсии: что для этого нужно

Украинцы могут реально увеличить свою пенсию, если будут работать официально с более высокой зарплатой, отсрочат выход на пенсию и будут доплачивать ЕСВ. Выход на пенсию в 66 лет вместо 60-ти дает возможность повысить выплаты на 39%, а за дополнительную активность – и до 50%.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). В 2025 году средняя пенсия в Украине составляет около 5 780 гривен, что на 400 гривен больше, чем в прошлом году.

Однако этот уровень все еще остается недостаточным для достойной жизни. Именно поэтому ПФУ и эксперты советуют украинцам активно влиять на свой будущий размер пенсии еще до выхода на заслуженный отдых.

Самый важный фактор, который влияет на пенсию – это ваш официальный доход. Чем выше заработная плата, с которой уплачиваются взносы, тем выше будет и пенсия. Стоит избегать "серых" зарплат и оформления на минимальную оплату труда, ведь это негативно влияет на расчет будущих выплат.

Перед подачей документов в Пенсионный фонд целесообразно проконсультироваться со специалистами, чтобы исключить из стажа годы или месяцы с самым низким уровнем дохода. Это поможет повысить средний коэффициент заработка — ключевой элемент при начислении пенсии.

Отказ от выхода на пенсию в 60 лет и продолжение трудовой деятельности может существенно увеличить размер будущих выплат. Закон предусматривает надбавку в размере 0,5% за каждый месяц отсрочки, а после пяти лет – по 0,75% ежемесячно. Таким образом, выход на пенсию в 66 лет вместо 60-ти может увеличить сумму пенсии на 39%, а если работать еще дольше – надбавка может достигать 50% и более.

Например, если пенсия в 60 лет составляла бы 4000 гривен, то при выходе в 65 лет и 7 месяцев – она может вырасти до 6000 гривен. Для тех, кто работает неофициально или получает минимальную зарплату, возможным вариантом является самостоятельная доплата Единого социального взноса. Этот взнос напрямую влияет на пенсионный стаж и сумму пенсии. Такую опцию можно оформить официально через налоговую или портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Еще одна новая возможность – участие меценатов в поддержке конкретных пенсионеров. Через платформу Пенсионного фонда благотворители могут отправлять адресные средства, часть которых направляется на повышение пенсионных выплат тем, кто в них реально нуждается.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2025 году, нужно иметь минимум 32 года страхового стажа. Если этот показатель меньше, пенсионный возраст автоматически возрастает — до 63 или 65 лет, в зависимости от фактического стажа.

Все вышеупомянутые механизмы прописаны в статье 29 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Закон позволяет каждому гражданину влиять на размер своей пенсии, не нарушая требований законодательства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине со средней зарплатой и полным стажем можно заработать на пенсию, размер которой составляет 5269,9 грн. При этом среднюю зарплату надо получать в течение 35 лет (или в среднем за жизнь иметь среднюю зарплату).

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