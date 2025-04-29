Украинцы могут рассчитывать на денежную помощь до 3 тыс. грн: кто и когда получит выплату

В 2025 году ко Дню Независимости в Украине ветеранам, пострадавшим от войны и семьям погибших, выплатят денежную помощь в размере от 450 до 3100 гривен. Выплаты будут осуществлены до 24 августа, согласно решению Кабмина.

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Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. В 2025 году Украина будет традиционно отмечать День Независимости с особым вниманием к тем, кто ценой собственной жизни, здоровья и спокойствия защищал и продолжает защищать ее суверенитет.

В связи с этим Кабинет Министров Украины принял решение о выплате денежной помощи ряду категорий граждан, непосредственно пострадавших в результате войны или имеющих особые заслуги перед государством. А также утвердил список категорий граждан, имеющих право на одноразовую выплату ко Дню Независимости 2025 года.

Суммы варьируются в зависимости от степени пострадавшего, статуса и взноса конкретного лица или семьи в защиту Украины. Лица с инвалидностью в результате войны получат:

3100 грн – для лиц с инвалидностью I группы;

– для лиц с инвалидностью I группы; 2900 грн – для лиц с инвалидностью II группы;

– для лиц с инвалидностью II группы; 2700 грн – для лиц с инвалидностью ІІІ группы.

Это люди, потерявшие полноценное здоровье на поле боя, в горячих точках или во время выполнения боевых задач. Они не только физически, но и морально продолжают нести груз войны, поэтому требуют особого государственного внимания. Участники боевых действий, а также пострадавшие участники Революции Достоинства и дети политических заключенных получат 1000 гривен. Для многих из них борьба за достоинство Украины продолжается уже не первый год – сегодня они остаются символами устойчивости и непокоренности.

Лица с особыми заслугами перед Родиной также получат 3100 грн. Это высшее проявление государственного уважения, ведь речь идет о тех, кто внес исключительный вклад в защиту независимости и безопасности Украины.

Члены семей погибших защитников, а также вдовы и вдовцы уже отошедших в вечность участников боевых действий получат 650 грн. Это символическая, но важная поддержка семьям, потерявшим дороже всех – своих родных и близких, пожертвовавших жизнью ради страны.

Участники войны, бывшие узники концлагерей, принудительно вывезенные на работы и дети партизан получат по 450 грн. Согласно правительственному решению, все выплаты будут произведены до 24 августа 2025 года, чтобы символически приурочить их ко Дню Независимости. Это не только чествование тех, кто внес свой вклад в свободное государство, но и напоминание всему обществу о несокрушимости украинского духа.

Все средства будут перечислены автоматически через органы социальной защиты населения – в соответствии со существующими списками и реестрами. Дополнительно обращаться в государственные структуры не нужно, однако в случае смены места жительства или банковских реквизитов следует уведомить местное управление соцзащиты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, семьи пропавших без вести и пленных военнослужащих уже почти три месяца не получают выплаты от государства. Это связано с утверждением новой схемы начислений, изменившей порядок распределения денежного довольствия. Поскольку порядок выплат уже был утвержден, скоро они должны поступить в полном объеме.

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