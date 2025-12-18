Украинцы могут допустить самую большую ошибку: как не потерять легальный статус в Польше

В Польше с начала марта 2026 года перестанет действовать временная защита PESEL UKR, поэтому украинцам нужно будет оформить новое основание для легального пребывания. Одним из главных вариантов станет карта CUKR – трехлетний вид на жительство с правом на работу и бизнес, который можно оформить онлайн и без требования минимального дохода.

Об этом сообщает PolskeRadio. Карта CUKR будет предоставлять вид на жительство в Польше сроком на три года.

Важно, что этот статус позволяет не только жить в стране, но и официально работать и вести предпринимательскую деятельность без необходимости получать дополнительные разрешения. Одним из главных преимуществ карты CUKR является отсутствие требования по минимальному уровню дохода.

Подать заявку смогут даже те украинцы, которые временно не трудоустроены, проходят адаптацию, учатся или только ищут работу. Такой подход должен уменьшить риск потери легального статуса для наиболее уязвимых категорий беженцев.

Однако специалисты по миграционному консалтингу отмечают, что самой большой ошибкой является ожидание официального старта подачи без подготовки. Уже сейчас советуют проверить все личные данные, документы и электронные профили, ведь система подачи чувствительна к неточностям и даже одна ошибка может существенно затянуть процедуру.

Кроме того, пребывание на основании карты CUKR засчитывается в резидентство. Это важный момент для тех, кто планирует оставаться в Польше дольше, получать социальные льготы или в будущем подаваться на другие формы легализации, включая постоянное проживание.

Подача документов на карту CUKR будет происходить онлайн через официальный государственный портал gov.pl. В то же время заявителей предупреждают, что процесс рассмотрения может длиться до 18 месяцев. Однако те украинцы, которые подадут заявку до 4 марта 2026 года, смогут законно находиться на территории Польши до момента принятия окончательного решения, даже если рассмотрение затянется.

Таким образом, карта CUKR фактически становится новой базовой моделью легализации для украинцев в Польше после завершения действия PESEL UKR. Своевременная подготовка документов и подача заявки позволят избежать риска потери законного статуса и связанных с этим проблем.

