Что делать, если дом пострадал во время обстрела: украинцам рассказали, как получить компенсацию

Украинцы могут получить сертификат на восстановление жилья или денежную компенсацию за разрушенные дома и квартиры. Для этого нужно подать заявление через приложение Дія или ЦПАУ и пройти проверку документов.

Об этом сообщает Дія. "Сегодня Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Под огнем оказались Киев, Харьков, Павлоград, Житомир и прифронтовые области", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, несмотря на боль и потери, украинцы имеют право на восстановление и компенсацию за разрушенное имущество. Государство ввело механизм, который позволяет получить денежную выплату или сертификат на покупку нового жилья. Для этого нужно:

зафиксировать повреждения через приложение Дія или лично в ЦПАУ;

или лично в подать заявление на получение компенсации;

дождаться решения уполномоченных органов;

получите компенсацию на счет или жилищный сертификат, который можно использовать для покупки нового жилья.

Отмечается, что эта программа работает в рамках государственного проекта єВідновлення и уже помогла многим украинцам начать новую жизнь после потери дома. Также кроме внутренней программы восстановления украинцам важно заявлять о своих потерях и на международном уровне. Для этого создан Реестр убытков в Гааге, который фиксирует последствия российской агрессии. Здесь можно подать заявления о:

А3.1 – повреждении или уничтожении жилья;

– повреждении или уничтожении жилья; А3.2 – повреждении или уничтожении нежилого имущества;

– повреждении или уничтожении нежилого имущества; А2.1 – смерти близкого члена семьи;

– смерти близкого члена семьи; А2.3 – серьезные телесные повреждения.

В Дії отмечают, что каждое поданное заявление имеет значение, это не только шанс получить компенсацию в будущем, но и доказательная база для международных судов против России. Каждый документ, каждое заявление – это шаг к привлечению агрессора к ответственности. Фиксация разрушений и преступлений помогает Украине формировать международную позицию и заставляет мир не закрывать глаза на последствия войны.

