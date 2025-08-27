В Украине запустили новую выплату 5 тыс. грн не для всех: назван дедлайн для получения

Украинцы имеют время до 15 ноября, чтобы оформить единовременную выплату 5000 грн на ребенка ("Пакет школьника"), который идет в первый класс, через Дію или Пенсионный фонд. Полученные средства можно потратить на одежду, обувь, канцтовары и другие необходимые покупки для школы.

За первую неделю программой воспользовались уже более 97 тыс. семей, и львиная доля заявлений была подана онлайн.

В частности, 94 142 родителя оформили помощь через приложение Дія, не выходя из дома. Правительство отмечает, что средства можно потратить на все необходимое для школьника – одежду, обувь, канцтовары, рюкзак или даже спортивную форму.

Кто и как может получить выплату

Воспользоваться программой могут только те родители, чьи дети официально зачислены в первый класс украинской школы. Подать заявление можно сразу после подтверждения зачисления. Есть два способа оформления помощи:

через мобильное приложение Дія – наиболее удобный и быстрый вариант;

– наиболее удобный и быстрый вариант; лично в ближайшем отделении Пенсионного фонда – для тех, кто не пользуется Дією или имеет технические трудности.

Чтобы подать заявку онлайн, нужно обновить приложение Дія, зайти в раздел "Помощь от государства", выбрать услугу "Пакет школьника", выбрать ребенка из списка и заполнить короткую форму. Подтвердить заявку можно электронной подписью Дія.Підпис. Деньги поступают на Дія.Карту, которую можно открыть прямо в приложении, если она еще не создана.

Дедлайн и сроки выплаты

Оформить "Пакет школьника" нужно до 15 ноября – после этой даты подачу заявлений закроют. Если подать заявку вовремя, деньги поступят в течение 14 дней с момента одобрения. Далее у родителей будет 180 дней, чтобы потратить эти средства на все необходимое, как в онлайн-магазинах, так и в обычных торговых точках. Государство не устанавливает жесткого списка покупок, но специалисты советуют сосредоточиться на базовых вещах для школы:

детская одежда и форма;

обувь на разные сезоны;

канцтовары, рюкзак, тетради и другие нужные мелочи.

