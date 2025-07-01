Украинцы могут получить денежную помощь до 1 млн грн: что для этого нужно

В Украине лица, пострадавшие в результате боевых действий или потерявшие родных из-за агрессии РФ, могут получить единовременную денежную помощь – от 200 тысяч до 1 миллиона гривен. Для этого нужно подать заявление лично или онлайн через Пенсионный фонд, добавив документы, подтверждающие факт ранения, инвалидности или гибели.

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Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. Война России против Украины унесла тысячи жизней и оставила глубокие физические и психологические раны.

По словам Минсоцполитики, среди пострадавших – гражданские, которые оказались под огнем в собственных домах, врачи, которые спасали других, коммунальщики, энергетики, сотрудники органов местного самоуправления, которые работали под обстрелами. Согласно действующему правительственному постановлению, право на единовременную денежную помощь имеют:

лица, получившие ранения, контузию, увечье или иное повреждение здоровья в результате боевых действий, обстрелов, взрывов или других враждебных действий;

члены семей лиц, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Такие выплаты касаются не только военных, но и гражданского населения, в частности тех, кто продолжал выполнять свои служебные обязанности в условиях боевых действий. Размер помощи зависит от степени потери здоровья или факта гибели лица:

1 000 000 грн – в случае гибели человека;

– в случае гибели человека; 800 000 грн – лицам с инвалидностью I группы;

– лицам с инвалидностью I группы; 500 000 грн – лицам с инвалидностью II группы;

– лицам с инвалидностью II группы; 200 000 грн – лицам с инвалидностью III группы.

Как подать заявление

лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или приложение Дія (после интеграции услуги).

Вместе с заявлением необходимо предоставить документы, подтверждающие факт повреждения здоровья (заключение МСЭК) или факт гибели, а также документы, удостоверяющие личность и родственные связи (в случае обращения членов семьи). Кроме единовременного пособия, Минсоцполитики организует предоставление:

медицинской и психологической реабилитации;

средств для восстановления функций (протезы, ортезы, кресла колесные и т.д.);

компенсации за утрату имущества (в отдельных случаях — через международные партнеры);

санаторно-курортного лечения для лиц с инвалидностью и членов семей погибших.

Все эти услуги координируются в рамках Национальной системы учета пострадавших от вооруженной агрессии РФ. Сейчас также ведется активная работа над созданием электронного реестра, который позволит автоматизировать процесс получения компенсаций.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ко Дню Независимости раздадут разовые денежные выплаты. Деньги получают те, на кого распространяется действие законов Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

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