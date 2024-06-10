Украинцы могут получить до 54 тыс. грн денежной помощи: кто имеет право на выплаты

Украинцы, проживающие в Дружковской громаде Донецкой области, могут получить многоцелевую денежную помощь от ОО "Ответственные граждане". Пособие составляет 3600 грн в месяц для одного лица и выплачивается за три месяца или до 54 000 грн для домохозяйств из 5 или более человек. Однако регистрация на помощь уже завершена.

Об этом сообщает ОО "Ответственные граждане". Украинцы могут получить британскую денежную помощь через проект "Местная, инклюзивная и разносторонняя экстренная помощь населению, которое пострадало в результате войны в Украине (LIVES) 3.0", реализованный гражданской организацией "Ответственные граждане".

Кто может получить денежную помощь

Претендовать на денежную помощь могут некоторые категории домохозяйств. А именно:

домохозяйства, территориально проживающие в Дружковской громаде Донецкой области, как местное население, так и ВПЛ;

совокупный доход всех членов которого составляет менее 6318 грн на человека в месяц;

проживающие в коллективных центрах, в поврежденном в результате боевых действий жилье или беспризорные;

домохозяйства с людьми с инвалидностью;

семьи с 3 или более детьми младше 18 лет;

семьи, имеющие только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет;

домохозяйства с беременными женщинами/кормящими грудью;

домохозяйства с пожилыми людьми (60+);

домохозяйства, которые возглавляет одинокая/несколько одиноких пожилых людей (60+) и не имеют в своем составе других взрослых лиц в возрасте от 18 до 59 лет;

(60+) и не имеют в своем составе других взрослых лиц в возрасте лица предпенсионного возраста 50-59 лет, не имеющие пенсии или иного постоянного источника дохода;

с лицами с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Сумма пособия составляет 3600 грн в месяц и покрывает трехмесячный период. Общая сумма на каждого члена домохозяйства составляет 10 800 грн. Получить помощь могут максимум 5 человек в одном домохозяйстве. Если ваше домохозяйство состоит из 5 или более человек, сумма пособия будет составлять 54 000 грн.

Регистрация уже завершилась, однако проводилась с помощью онлайн-формы, после чего представители организации связывались для подтверждения данных. Прохождение регистрации, по информации фонда, не гарантирует получение денежной помощи, поскольку ресурсы ограничены.

Поэтому организация отдает приоритет тем, кто пострадал от боевых действий больше всего, а также тем лицам, которые в последнее время не получали помощи от Mercy Corps или других организаций. Отбор будет производиться на основе местопребывания домохозяйства, его структуры, статуса и дохода.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, ко Дню Независимости Украины государство предусмотрело единовременную денежную помощь для определенных категорий граждан. Максимальная сумма выплат составляет 3100 гривен. Эти выплаты направлены на поддержку лиц с инвалидностью, бывших узников концентрационных лагерей и лиц, ставших инвалидами из-за общих заболеваний.

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