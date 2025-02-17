Украинцы могут получить больше 2 тыс. грн доплаты к пенсии: кому будут ежемесячно выдавать деньги

Неработающие пенсионеры, постоянно проживающие в зоне радиационного загрязнения, могут получать существенную доплату к своим пенсиям. Размер доплаты составляет 2361 грн в месяц и будет начисляться она вместе с основной суммой. Впрочем, деньги получат не все – лишь те, кто соответствуюет четко установленным критериям.

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Об этом сообщает "Уряд online". Там отметили, что доплата предусмотрена для тех, кто:

проживает в зоне обязательного отселения или в зоне гарантированного добровольного отселения;

находился там на момент аварии (до 26 апреля 1986 года) или переехал туда до 1 января 1993 года;

имеет статус пострадавшего лица в результате Чернобыльской катастрофы и соответствующее удостоверение.

"Важно. Работающие пенсионері и лица, не имеющие статуса пострадавшего, не могут получить віплату", – говорится в сообщении.

Как подтвердить право на выплату

При этом подчеркивается: претенденты на получение выплаты должны будут пройти соответствующую проверку. Ее будут проводить в автоматическом режиме, а потому подавать дополнительные документы не нужно. В частности, Госмиграционная служба проверит, действительно лицо постоянно проживало в зоне загрязнения.

"Данные должны быть внесены в Единый госреестр пострадавших от аварии на ЧАЭС. Если нет данных в Реестре или ведомственой системе, обратитесь в территориальное отделение Госмиграционной службы с документами, подтверждающими проживание в зоне отселения в период с 1986 по 1993 год (паспорт и/или домовая книга)", – рассказали специалисты.

В то же время, отмечается, может случится так, что если все данные наличествуют, а выплату не насчитывают. В таком случае следует обратиться в Пенсионный фонд.

Куда будут приходить деньги

Размер доплаты составляет 2 361 грн в месяц. Деньги:

будут насчитываться ежемесячно – вместе с пенсией;

будут приходит на тот же счет, на который поступает пенсия.

Когда доплату могут отобрать

В то же время, отмечается, в ряде случаев пенсионера могут лишить доплаты. Это произойдет, если:

Лицо переехало из зоны загрязнения.

Будет аннулирован или неподтвержден статус пострадавшего.

Окажется, что лицо переселилось в зону после 1993 года.

Пенсионер начал работать.

"Проверка данных происходит автоматически. Поэтому изменение места проживания или статуса фиксирую соответствующие службы", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине с 1 марта проведут масштабную индексацию пенсий на около 10-11%. При этом повышать будут не весь размер пенсии, а только ее часть, которая подсчитана по формуле (без прибавок и "дотяжек").

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