Украинцы могут получить более 40 тысяч гривен помощи: кто имеет право и как оформить

Киевляне, чьи дома пострадали от обстрелов, смогут получить 40 000 грн единовременно и 20 000 грн ежемесячно на аренду жилья до завершения ремонта или компенсации. Помощь будет автоматически начислена по спискам от райадминистраций после утверждения порядка выплат.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА), которая приняла обновление социальной программы "Забота. Навстречу киевлянам" на 2025-2027 годы, которая предусматривает существенную финансовую помощь для тех, чье жилье было повреждено или разрушено в результате вражеских обстрелов.

Программа призвана решить проблему временного жилья для людей, которые потеряли возможность безопасно проживать в собственных домах. Финансовая помощь делится на два основных вида:

40 000 грн – единовременно: для киевлян, которым срочно нужно снять жилье из-за полного или частичного разрушения квартиры или дома;

для киевлян, которым срочно нужно снять жилье из-за полного или частичного разрушения квартиры или дома; 20 000 грн – ежемесячно: для тех, кто не имеет возможности вернуться домой в течение длительного времени. Эта помощь будет выплачиваться до 12 месяцев или до момента восстановления жилья за счет города или получения сертификата в рамках государственной программы еВідновлення.

Эти средства должны покрыть расходы на аренду жилья в пределах Киева или, при необходимости, за его пределами до момента полного или частичного восстановления условий для проживания. Жителям не нужно обращаться самостоятельно в департамент соцполитики. Формирование списков будет происходить на уровне районных администраций города Киева, которые фиксируют информацию о поврежденном или разрушенном имуществе.

Начисление средств начнется после официального утверждения порядка выплат, о чем будет сообщено отдельно. Все шаги будут реализованы в рамках упрощенной процедуры, чтобы минимизировать бюрократию и как можно быстрее оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

С начала полномасштабной войны Киев неоднократно оказывался под ракетными и дроновыми атаками. За это время разрушены или повреждены сотни домов и квартир. Многие люди остались без крыши над головой, а процесс восстановления в условиях войны идет медленно. Программа "Турбота" позволяет частично решить проблему временного размещения, поддерживая самые уязвимые категории жителей - семьи с детьми, людей пожилого возраста, людей с инвалидностью.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 15 мая в Украине начали прием заявлений на компенсацию за разрушенное или поврежденное нежилое, недвижимое имущество в Реестре убытков открыли категорию А3.2. Подать заявление можно через портал Дія, добавив документы о собственности, ремонт или оценку ущерба.

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