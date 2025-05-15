Украинцы уже могут подать заявления на компенсацию: Реестр убытков открыл новую категорию

15 мая в Украине начат прием заявлений на компенсацию за разрушенное или поврежденное нежилое недвижимое имущество – в Реестре убытков открыли категорию А3.2. Подать заявление можно через портал Дія, добавив документы о собственности, ремонте или оценке ущерба.

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Об этом сообщает Register of Damage for Ukraine (RD4U). Подать заявление могут как владельцы, так и совладельцы объектов – каждый в отдельности .

Речь идет о складах, офисах, магазинах, производственных площадях и других нежилых помещениях, которые были частично повреждены или полностью уничтожены в результате боевых действий, обстрелов или оккупации. Механизм подачи максимально упрощен, достаточно заполнить форму на портале Дія, прикрепив необходимые документы.

Портал автоматически подтянет часть информации из государственных реестров. Если объект не зарегистрирован в Государственном реестре прав, заявителю нужно предоставить дополнительные документы: заявку на регистрацию, отказ в регистрации или же документ о праве собственности. Также принимаются экспертные оценки стоимости разрушенного объекта, акты обследования, фотофиксация и другие материалы, которые помогают оценить ущерб.

Кроме этого, в заявлении следует добавить финансовые документы, если после обстрелов или разрушений проводились ремонтные работы: договоры, квитанции, счета и тому подобное. Для определенных категорий заявителей (военные, медики, работники критической инфраструктуры) может понадобиться подтверждение принадлежности к соответствующей группе – удостоверение, приказ или трудовой договор.

Заявления, прошедшие проверку, будут передаваться на рассмотрение компенсационной комиссии. Именно она будет принимать решение о размере компенсации, основываясь на представленных материалах и документах. Это важный механизм, призванный не только компенсировать потери, но и юридически фиксировать преступления, нанесенные агрессором.

Параллельно продолжается прием заявлений и по другим категориям. Реестр убытков работает как ключевой инструмент для фиксации нарушений и подготовки к будущим международным искам против России. И хотя процесс еще длительный, он является реальным шансом для пострадавших получить хотя бы частичное возмещение потерь.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине поддержали законопроект, который позволяет бесплатно получить землю без торгов тем, чья недвижимость уничтожена в результате боевых действий. Новые нормы будут действовать во время военного положения и еще 5 лет после его завершения, упрощая восстановление прав на землю.

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