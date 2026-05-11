Украинцы могут оформить 1038 грн доплаты к пенсии: кто именно и что для этого нужно

Одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, могут оформить ежемесячную доплату в размере 1038 гривен, но только после прохождения ВКК (врачебно-консультативная комиссия) и подачи заявления в Пенсионный фонд (ПФУ). Отдельно украинцы в возрасте 70+ автоматически получают возрастные надбавки к пенсии, если их выплата не превышает установленный лимит.

Об этом пишет профильный портал"На пенсии". В отличие от возрастных надбавок, эта помощь не назначается автоматически, чтобы ее получить, нужно выполнить несколько четких условий.

Кто имеет право на доплату

В 2026 году такая ежемесячная надбавка предусмотрена для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. Чтобы оформить выплату, нужно соответствовать сразу нескольким критериям:

возраст 80 лет и старше;

получение пенсии по возрасту;

проживание в одиночестве;

отсутствие трудоспособных родственников, которые по закону должны содержать пенсионера;

наличие заключения врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о потребности в постоянном уходе.

Только при выполнении всех этих условий Пенсионный фонд может назначить доплату. Процедура оформления состоит из нескольких этапов.

обратиться к врачу и пройти ВКК;

Первый шаг – консультация с семейным врачом или профильным медиком, который направит на прохождение врачебно-консультативной комиссии. Именно ВКК должна официально подтвердить, что человек нуждается в постоянном уходе.

подать заявление в Пенсионный фонд;

После получения медицинского заключения нужно обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины. С собой следует взять заявление на назначение доплаты.

подготовить необходимые документы.

Для оформления обычно нужны – паспорт, идентификационный код, медицинское заключение ВКК, декларация о доходах. При необходимости – документы, подтверждающие состав семьи или факт самостоятельного проживания.

Какие еще доплаты получают пенсионеры по возрасту

Кроме специальной надбавки на уход, в Украине действует автоматическая возрастная доплата для пенсионеров 70+. Ее назначают без подачи заявления, если выполняются два условия:

пенсионер достиг соответствующего возраста;

размер пенсии не превышает 10 340 гривен.

Важно, что эти надбавки не добавляются друг к другу. Размеры таких доплат в 2026 году:

после 70 лет – 300 грн;

после 75 лет – 456 грн;

после 80 лет – 570 грн.

Например, по достижении 75 лет пенсионер не получает 300 + 456 грн, а лишь доплату до нового установленного уровня. Многие пожилые люди годами не оформляют положенные им выплаты лишь из-за того, что не знают о такой возможности.

