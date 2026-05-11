Украинцы могут оформить 1038 грн доплаты к пенсии: кто именно и что для этого нужно
Одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном уходе, могут оформить ежемесячную доплату в размере 1038 гривен, но только после прохождения ВКК (врачебно-консультативная комиссия) и подачи заявления в Пенсионный фонд (ПФУ). Отдельно украинцы в возрасте 70+ автоматически получают возрастные надбавки к пенсии, если их выплата не превышает установленный лимит.
Об этом пишет профильный портал"На пенсии". В отличие от возрастных надбавок, эта помощь не назначается автоматически, чтобы ее получить, нужно выполнить несколько четких условий.
Кто имеет право на доплату
В 2026 году такая ежемесячная надбавка предусмотрена для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. Чтобы оформить выплату, нужно соответствовать сразу нескольким критериям:
- возраст 80 лет и старше;
- получение пенсии по возрасту;
- проживание в одиночестве;
- отсутствие трудоспособных родственников, которые по закону должны содержать пенсионера;
- наличие заключения врачебно-консультативной комиссии (ВКК) о потребности в постоянном уходе.
Только при выполнении всех этих условий Пенсионный фонд может назначить доплату. Процедура оформления состоит из нескольких этапов.
- обратиться к врачу и пройти ВКК;
Первый шаг – консультация с семейным врачом или профильным медиком, который направит на прохождение врачебно-консультативной комиссии. Именно ВКК должна официально подтвердить, что человек нуждается в постоянном уходе.
- подать заявление в Пенсионный фонд;
После получения медицинского заключения нужно обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины. С собой следует взять заявление на назначение доплаты.
- подготовить необходимые документы.
Для оформления обычно нужны – паспорт, идентификационный код, медицинское заключение ВКК, декларация о доходах. При необходимости – документы, подтверждающие состав семьи или факт самостоятельного проживания.
Какие еще доплаты получают пенсионеры по возрасту
Кроме специальной надбавки на уход, в Украине действует автоматическая возрастная доплата для пенсионеров 70+. Ее назначают без подачи заявления, если выполняются два условия:
- пенсионер достиг соответствующего возраста;
- размер пенсии не превышает 10 340 гривен.
Важно, что эти надбавки не добавляются друг к другу. Размеры таких доплат в 2026 году:
- после 70 лет – 300 грн;
- после 75 лет – 456 грн;
- после 80 лет – 570 грн.
Например, по достижении 75 лет пенсионер не получает 300 + 456 грн, а лишь доплату до нового установленного уровня. Многие пожилые люди годами не оформляют положенные им выплаты лишь из-за того, что не знают о такой возможности.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, ряд украинцев, в том числе те, кто находится за границей или имеет статус переселенцев, должны пройти идентификацию до конца года. Без идентификации выплату пенсии приостановят.
