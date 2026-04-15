Украинцы могут бесплатно путешествовать по Европе: что для этого нужно

Украинцы могут получить бесплатные билеты для путешествий по Европе в рамках программы DiscoverEU. В 2026 году доступно 40 тысяч мест, путешествовать можно до 7 дней в период с июля 2026 по сентябрь 2027 года. Однако, заявку следует подать до 22 апреля.

Об этом говорится на официальном сайте Еврокомиссии. DiscoverEU – это инициатива в рамках программы Erasmus+, которая позволяет молодежи путешествовать по Европе практически бесплатно.

Главный бонус – проездной билет, который позволяет передвигаться по континенту преимущественно поездами. В некоторых случаях разрешаются и другие варианты, например для жителей отдаленных регионов. Но на этом преимущества не заканчиваются. Участники также получают специальную дисконтную карту DiscoverEU, которая открывает доступ к:

скидкам на проживание;

более дешевым билетам на культурные и спортивные события;

льготному общественному транспорту;

другим туристическим услугам.

Участие в программе могут принять молодые люди, которые родились с 1 июля 2007 года по 30 июня 2008 года и являются гражданами или резидентами стран ЕС или государств, ассоциированных с Erasmus+. Гражданам следует заполнить заявку и пройти короткий отборочный тест.

Для украинцев это особенно актуально, ведь страна имеет тесное сотрудничество с европейскими программами, а многие молодые люди уже находятся или планируют путешествия по Европе. Процесс довольно прост:

подать онлайн-заявку;

указать документ, удостоверяющий личность;

пройти небольшую викторину;

дождаться результатов.

Если заявку одобрят – участник получает билет и может планировать свое путешествие. Важно, что заявки принимаются только до 22 апреля, поэтому медлить не стоит. Победители смогут путешествовать до 7 дней в пределах одного месяца в период – с 1 июля 2026 года до 30 сентября 2027 года.

Украинцы могут самостоятельно выбрать удобное время и маршрут – от короткого путешествия до настоящего европейского тура. DiscoverEU позволяет путешествовать как самостоятельно, так и с друзьями. В заявку можно добавить до 4 человек – главное, чтобы они соответствовали возрастным требованиям.

Участники программы автоматически становятся амбассадорами DiscoverEU. Они могут:

делиться впечатлениями в соцсетях

участвовать во встречах путешественников

выступать в школах или общинах

Кроме самой программы DiscoverEU, украинцы получили еще один удобный инструмент для путешествий. ПриватБанк запустил новую функцию в приложении Приват24, которая позволяет покупать железнодорожные билеты по Европе прямо со смартфона. Теперь не нужно:

искать иностранные сайты;

разбираться с языками;

вводить данные на сторонних сервисах.

Все доступно на украинском языке в знакомом интерфейсе. Через приложение можно приобрести билеты в таких странах:

Италия;

Швейцария;

Испания;

Польша;

Германия;

Словакия;

Чехия;

Австрия.

Также доступны популярные маршруты, например Варшава – Прага или Вена – Варшава. Сервис особенно полезен для украинцев, которые временно проживают за границей или активно путешествуют по Европе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, более половины беженцев из Украины в Эстонии недовольны своим материальным положением. А некоторым из них не хватает денег даже, чтобы обеспечить себя едой.

