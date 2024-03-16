Украинцы массово жалуются на блокирование счетов: банки разрывают договоры и отказываются называть причины

В Украине в результате финансового мониторинга банки принимают решение блокировать часть счетов. Это касается тех украинцев, которые зарабатывают в конвертах.

"Вчера утром заходил в аккаунт, все было хорошо. В обед выбило – при входе пишет что доступ заблокирован в целях безопасности. Звоню на 3700 – робот говорит, что договор расторгнут, на почту отправлено письмо. Но никаких писем не приходило, извещений в приложении тоже "Попробовал еще раз позвонить на горячую линию чтобы выяснить детали - робот по кругу повторял реплики, без возможности соединения с живым оператором", - пожаловался клиент банка в профильном форуме "Минфин".

Он отмечает, что пользуется услугами "Привата" уже 10 лет, при этом причины блокирования счета он не понимает. В банке называть причины не должны.

Особое внимание следует уделять следующим случаям:

снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;

большие онлайн-покупки, особенно ночью;

получение большой суммы на карточку и ее выведение наличными;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тыс. грн.;

транзакции на сумму 400 тыс. грн. и более.

Счета украинцев блокируют: как наказывают за криптовалюту

Мошенники воруют деньги украинцев и сразу же покупают криптовалюту. Действует отлаженная схема: с карточки жертвы деньги переводят сразу на счет украинца, который продает криптовалюту. Он, ничего не подозревая, продает, например, часть своего биткоина. Получает на карту гривну. Однако впоследствии его счет блокирует банк.

"Я продал криптовалюту на 10 тыс. грн. Я не успел потратить деньги, а мой счет заблокировали якобы за мошеннические действия. Я обратился в ПриватБанк, а мне теперь говорят, что нужно либо решение суда, либо чтобы я вернул деньги жертве ", – пожаловался один из украинцев. Таких историй – сотни. Банки в своих действиях руководствуются действующими правилами.

ПриватБанк, как и любое другое финансовое учреждение, реагирует на жалобы о том, что с помощью карты их банка осуществляются мошеннические переводы. Если во время проверки оказывается, что действительно жертва схемы переводила на счет в банке деньги, такой счет заморозят. Зная это, мошенники пользуются чужими счетами, владельцы которых думают, что они участвуют не в отмывании средств, полученных преступным путем, а только продают свою криптовалюту.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине за последние несколько лет банковское золото подорожало больше, чем доллар или даже биткоин. Так, если бы украинец купил унцию золота до начала полномасштабной войны, в феврале 2022-го такое количество банковского металла к январю 2024-го подорожало бы на 24 884 грн.

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