Выплаты на детей в Украине: действуют ли во время войны

В Украине предусмотрен ряд выплат на детей – причем действуют они и во время войны. В частности, помощь при рождении ребенка, одиноким родителям и пр.

Так, объяснили в Дії, каждая семья имеет право на получение пособия при рождении ребенка. Его размер составляет 41 280 грн и не зависит от того, это первый или, например, третий ребенок.

Деньги выдают в несколько этапов. Так:

сначала единовременно 10 320 грн;

остальную сумму – в течение 36 месяцев равными частями (по 860 гривен ежемесячно).

"Право на пособие при рождении имеет один из родителей ребенка, опекун (усыновитель), постоянно проживающие вместе с ребенком и находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста", – отметили в Дії.

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Как получить помощь

Онлайн – по ссылке.

Оффлайн – нужно заполнить заявку на получение комплексной услуги єМалятко. А также обратиться в орган социальной защиты населения или ЦНАП по месту жительства. Необходимые документы:

паспорт одного из родителей или документ, удостоверяющий личность;

код ИНН;

справка о регистрации места жительства (если у вас ID-карта);

свидетельство о рождении ребенка;

номер банковского счета для социальных выплат;

опекунам – решение суда об установлении опеки;

документы, удостоверяющие рождение ребенка (в случае рождения ребенка за пределами Украины).

Помощь одиноким родителям

Среди прочих выплат в Украине также предусмотрена помощь одиноким родителям. Она оказывается детям до 18 лет. А если дети учатся – до окончания ими учебных заведений, но не дольше, чем до достижения 23 лет.

На получение помощи имеет право лицо, воспитывающее ребенка одно. А именно:

мать (усыновитель), не состоящая в браке;

одинокая мать или родитель – если в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись о другом родителе или запись о другом родителе проведена по указанию матери (отца, усыновителя) ребенка;

мать (отец) детей в случае смерти одного из родителей, не получающих пенсию в случае потери кормильца, социальной пенсии или государственной социальной помощи ребенку умершего кормильца.

Размер пособия одиноким родителям зависит от среднемесячного дохода семьи. А также прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. В 2023 году это:

на детей до 6 лет – 2272 грн;

на детей 6-18 лет – 2833 грн.

Как получить выплату

Для этого стоит обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства. Необходимые документы:

паспорт или документ, удостоверяющий личность;

свидетельство о рождении ребенка;

выписка или справка о рождении с указанием основания внесения сведений об отце ребенка;

справка о регистрации места жительства матери (отца) и ребенка

копия свидетельства о смерти одного из супругов и справка о том, что они не получают пенсию в случае потери кормильца, социальной пенсии или государственной социальной помощи ребенку умершего кормильца (для вдовцов).

Помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях

Также в Украине среди прочего предусмотрена помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях. Ее размер составляет 2100 грн. Так:

выплачивается она ежемесячно на третьего и каждого последующего ребенка в семье;

выплаты производятся до тех пор, пока ребенку не исполнится 6 лет;

выплату получает один из родителей, постоянно проживающих вместе с ребенком.

"В случае одновременного рождения двух и более детей, в результате чего семья получила статус многодетной, выплата производится на каждого такого ребенка", – отметили в Дії.

Как получить помощь

Нужно заполнить заявку на получение комплексной услуги єМалятко. Далее обратиться в орган социальной защиты населения или ЦНАП по месту жительства. Необходимые документы:

паспорт одного из родителей или документ, удостоверяющий личность;

свидетельства о рождении детей;

удостоверение многодетной семьи;

номер банковского счета для социальных выплат (если семья получает ежемесячное пособие при рождении, она может предоставить реквизиты банковской карты, на которую зачисляются 860 грн).

Как сообщал OBOZ.ua, в то же время дети, рожденные после получения их родителями статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ), имеют право на помощь от государства. Им также будет предоставлен статус ВПЛ, а следовательно, и ежемесячная выплата 3000 грн.

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