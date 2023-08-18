Украинцы могут получать дополнительные выплаты на детей: какая сумма

Дети, рожденные после получения их родителями статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ), имеют право на помощь от государства. Им также будет предоставлен статус ВПЛ, а следовательно, и ежемесячная выплата в 3000 грн.

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Об этом сообщили в Минсоцполитики. "Если у получающего помощь родился ребенок после 24 февраля 2022 года, помощь на такого ребенка назначается", – говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в министерстве, если же на ребенка, который родился после указанного срока, помощь не была назначена, следует обратиться в органы соцзащиты. "Она начисляется с даты обращения за ней", – объяснили там.

Какие выплаты получают ВПЛ

Лица с инвалидностью и дети – 3000 грн.

Другие лица – 2000 грн.

Другие выплаты на детей в Украине

В целом же пособие для семей с новорожденными детьми в Украине составляет 41 280 грн. Однако по законодательству данная помощь выплачивается частями:

10 320 грн одноразово сразу после рождения ребенка;

по 860 грн ежемесячно в течение следующих 36 месяцев.

Кроме того, многодетные семьи имеют право на выплаты от государства. Их ежемесячный размер составляет 2684 грн на каждого ребенка до 6 лет.

А женщины, самостоятельно воспитывающие своих детей, могут получать дополнительные выплаты от государства. Их размер варьируется в зависимости от возраста ребенка:

до 6 лет – 2272 грн в месяц;

6-18 лет – 2833 грн в месяц;

18-23 года и в течение учебы в учебных заведениях – 2684 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине переселенцы имеют право получить выплаты даже в том случае, если они не подавали дополнительное заявление. Для этого достаточно было предоставить заявление один раз, до 30 апреля 2022-го.

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