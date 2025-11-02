Украинцы имеют право на пенсию в 9 тыс. грн: кто именно и что для этого нужно

В Украине пенсия по инвалидности назначается в зависимости от группы и стажа – от 50% до 100% от пенсии по возрасту. Самые высокие выплаты получают военные и чернобыльцы, для которых минимальный размер превышает 9 тысяч гривен ежемесячно.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Выплаты регулируются Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058-IV. Основная цель этой пенсии – обеспечить гражданам финансовую поддержку в случаях, когда они больше не могут работать в полной мере.

Для гражданских лиц размер пенсии по инвалидности зависит от трудового стажа и группы инвалидности. Так, лица с инвалидностью I группы получают 100% от размера пенсии по возрасту, II группы – 90%, а III группы – 50%. Например, если пенсия по возрасту составляет 6 000 гривен, то лицо с инвалидностью III группы получит 3 000 гривен. При этом право на такие выплаты имеют граждане, которые имеют от 1 до 15 лет страхового стажа – продолжительность зависит от возраста, когда именно установлена инвалидность.

Пенсия назначается со дня установления инвалидности, если заявление подано в течение трех месяцев. Если человек обращается позже – выплата начинается с даты подачи заявления. Срок действия пенсии соответствует сроку, на который установлена инвалидность.

Отдельно регулируются пенсии для военнослужащих. Они получают выплаты независимо от продолжительности службы, если инвалидность наступила во время прохождения службы или в течение трех месяцев после увольнения. Если же болезнь или травма, приведшая к инвалидности, связана со службой, пенсия также назначается. Размер зависит от причины инвалидности: для военных, пострадавших в результате войны, предусмотрено 100% денежного обеспечения для I группы, 80% – для II, и 60% – для III.

Для других категорий эти показатели ниже — соответственно 70%, 60% и 40%. Минимальная пенсия для военных ІІІ группы сейчас составляет 9 478 гривен в месяц. Для пострадавших от Чернобыльской катастрофы действуют отдельные правила. Им пенсия исчисляется на основе заработка в зоне отчуждения в 1986-1990 годах или из пятикратного размера минимальной заработной платы.

Минимальные выплаты для этой категории – не менее 6 077,70 гривен для III группы, а для ликвидаторов – до 10 491,96 гривны в месяц. С 1 марта 2025 года минимальный размер для ликвидаторов первой группы составит 17 486,60 гривны.

Таким образом, размер пенсии по инвалидности в Украине зависит от группы, причины утраты трудоспособности, наличия страхового стажа и специального статуса (военнослужащий, чернобылец и т.д.). Несмотря на разницу в выплатах, государство гарантирует минимальный уровень социальной защиты для всех лиц с инвалидностью.

