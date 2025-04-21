Украинцы должны заплатить налоги даже за старые квартиры: где нужно проверить платежку и какая сумма

Украинцы в 2025 должны заплатить налоги за свою недвижимость в случае, если ее площадь превышает установленный законом норматив. Владельцы квартир от 60 кв.м и домов от 120 кв. м до 1 июля получат платежки и получат 60 дней на уплату налога. При этом в некоторых случаях ни письмо на почту, ни уведомление в личный кабинет налогоплательщика вовремя не приходят. Однако это не означает, что налог не был начислен.

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О том, сколько нужно платить, где проверить информацию о начислениях и как могут наказать за нарушение сроков уплаты, читайте в материале OBOZ.UA.

Где проверить платежку

Владелец двухэтажного дома в Ровно площадью 323,9 кв.м Андрей несколько дней назад получил неприятную новость: налоговая выиграла против него суд, и теперь он обязан заплатить 6183,37 грн. Судья рассмотрел дело №460/497/25 и пришел к выводу "налоговый долг ответчика в сумме 6183,37 грн полностью подтвержден и доказательства уплаты или частичного погашения задолженности указанной выше суммы налогового долга суду не предоставлены".

Такую новость могут получить не только владельцы обширной недвижимости. Налог на недвижимость могут начислять даже за квартиру площадью 70 квадратов. При том, если вам не пришло сообщение в почтовый ящик, это не значит, что налог вам не начислили.

"Налоговые уведомления-решения об уплате сумм налога, исчисленного согласно нормам Налогового кодекса Украины, и соответствующие платежные реквизиты, в частности, органов местного самоуправления по местонахождению каждого из объектов жилой и/или нежилой недвижимости, направляются налогоплательщику до 1 июля", - объясняют в Государственной налоговой службе.

Налоговый консультант Александра Томашевская рассказывает OBOZ.UA: "То, что человек не получил письмо от налоговой, это не значит, что налоговый ничего не начислил. Увидеть начисленный налог можно в кабинете налогоплательщика". Каждый украинец может зайти в свой персональный кабинет cabinet.tax.gov.ua/tax-account, далее, используя свою электронную подпись (можно скачать на сайте своего банка), проверить состояние расчета с бюджетом и сумму начисленных налогов.

"Сейчас упразднены все моратории, уже нет того, что в каких-то случаях можно не платить и штраф не будут начислены. Я советую внимательно относиться и проверять в своем кабинете начисления", – добавляет эксперта. Томашевская также поделилась собственным опытом: по закону квитанция об уплате налога на недвижимость должна поступить до 1 июля, уплатить нужно в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения. Она заметила в своем кабинете налоговый долг уже в декабре. То есть его фактически насчитали задним числом.

"Информация в кабинете может обновиться позже. Если человек знает, что налог вероятно будет начислен, ему нужно периодически проверять свой кабинет. В моем случае вообще была смешная ситуация. У меня есть недвижимость, на которую должны начислять налог. Я проверяла в кабинете начисления: не было в августе, в ноябре, в октябре, зашла проверить в декабре - а у меня налоговый долг", – говорит эксперт.

Сколько и за что нужно платить

Ставка налога определяется местным советом (и сам налог уплачивается в местный бюджет). При этом Налоговым кодексом установлена максимальная ставка – она составляет 1,5% минимальной зарплаты на январь прошлого года. Во многих городах была установлена максимальная ставка. В частности, 1,5% минималки в Киеве, а, например, в Кропивницком – всего 0,5%. То есть, за каждый "лишний" квадрат в Киеве нужно платить 106,5 грн, а в Кропивницком - всего 35,5 грн.

Платить нужно за "лишние" квадраты, то есть за разницу между нормой и фактической площадью жилья. Норма жилья составляет:

для квартир (независимо от количества) – 60 квадратов;

для домов – 120 квадратов;

если есть дом и квартира – 180 кв.

"Налоговое/налоговые уведомления-решения об уплате суммы/сумм налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, и соответствующие платежные реквизиты, определенные в абзаце первом п.п. 266.7.2 п. 266.7 ст. 266 НКУ, которые направляются налогоплательщику, не включают в себя исключительно, информацию об адресе местонахождение объекта жилой и/или нежилой недвижимости, его площади, ставках и предоставленные физическим лицам льготы по уплате налога", – говорится в сообщении Государственной налоговой службы в одной из областей.

К примеру, если вы имеете в собственности квартиру площадью 100 квадратов, то вам придется платить за площадь до 40 квадратов. При этом максимально вы заплатите 4260 грн. Однако сумма также будет зависеть и от того, какое решение о размере налога приняли местные власти.

Как накажут за нарушение

Налоговый долг будет оставаться с вами, пока вы его не оплатите, отмечает Александра Томашевская. В результате могут возникнуть неприятные проблемы. К примеру, из-за налогового долга могут лишить права находиться на едином налоге. Или сумма, которую нужно уплатить, значительно увеличится из-за штрафных санкций.

"Если почтовая служба не может вручить налоговое уведомление из-за того, что плательщик не находится по месту регистрации или он отказался принять уведомление, налоговое уведомление считается врученным со дня, который почтовая служба указала в уведомлении о вручении", – отмечают налоговики.

Согласно ст. 266 Налогового кодекса, налоговое обязательство может быть начислено за отчетные годы в пределах 1095 дней. То есть три года. Если задержать платеж до 30 дней – штраф 10%, от 30 дней – штраф 20%. Если украинец игнорирует сообщение и отказывается платить, через суд и исполнительную службу у должника могут, например, арестовать счета.