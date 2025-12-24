Украинцы будут выходить на пенсию по новым правилам: кому в 2026 году откажут в выплатах

В 2026 году в Украине стартует новый этап пенсионной реформы, который ужесточит требования для назначения пенсии по возрасту. Он приведет к тому, что для выхода на заслуженный отдых в 60 лет украинцам надо будет иметь не менее 33 лет страхового стажа.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил народный депутат Украины Михаил Цимбалюк. Новое правило начнет действовать с 1 января.

Что изменится

Начиная с 1 января требования по стажу вырастут на 12 месяцев. Это означает, что тем, кому исполнилось 60 лет в декабре 2025-го, для выхода на пенсию будет достаточно иметь 32 года официального страхового стажа. Но если в январе – понадобится не менее 33 лет.

Те, кому такого стажа не хватает, получат право выхода на пенсию в 63 года. Для этого им понадобится не менее 23 лет стажа – ранее для этого было надо 15 лет.

Если же работник не имеет и столько страхового стажа, он сможет оформить пенсию с 65 лет при наличии минимум 15 лет страхового стажа. Тех, кому не хватает даже такого минимального стажа, государство не оставит без поддержки, но для них предусмотрена только социальная помощь от Пенсионного фонда Украины.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Сколько пенсионеров в Украине

Когда принимали решение о повышении требований к стажу, в Украине было 11,7 млн пенсионеров, но в результате длительной войны, оккупации территорий, проблем в системе здравоохранения и т.д. их количество сократилось до 10 млн 199 тыс.

В прошлом году появилось 436 тыс. новых пенсионеров. Что интересно, эта цифра почти не отличается от количества пенсий, назначенных в 2015 году, – 435,9 тыс. То есть численность новых пенсионеров почти не меняется в течение лет, в то же время их общее количество стремительно уменьшается.

В Европейском Союзе мужчины в среднем выходят на пенсию в 64,3 года, а женщины – в 63,5. При этом большинство стран установили возраст выхода на заслуженный отдых в 65 лет. Даже богатые страны не могут позволить себе низкого возраста выхода на пенсию. В Украине соотношение работающих к пенсионерам уже на уровне один к одному.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер пенсий заранее – благодаря калькулятору на сайте ПФУ. Однако для многих эта цифра может стать неприятной новостью. Причем в некоторых случаях фактическая пенсия будет даже меньше, чем обещает пенсионный калькулятор.

