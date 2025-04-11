Украинцы будут платить налоги даже с 1 гривны, заработанной в интернете? Нардепы объяснили суть нашумевшего законопроекта

Украинцев, торгующие на онлайн-платформах собственными вещами (даже новыми), не заставят отчитываться перед налоговой за полученные таким образом доходы. Но тем, кто зарабатывает продажей однообразных товаров, а также специалистам, предоставляющим свои услуги на онлайн-площадках, придется уплатить налог.

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Об этом сообщили народные депутаты Украины, чтобы развеять определенные инсинуации вокруг соответствующего законопроекта, разработанного в Министерстве финансов. В частности, это сказал председатель Комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") объяснил Mind UA.

"Существуют электронные платформы, предоставляющие определенные услуги. Например, это заказ такси, доставка еды, поиск подрядчиков и различных специалистов. Согласно действующему налоговому законодательству, все такие исполнители и подрядчики (таксисты, курьеры и т.п.), которые зарегистрированы на этих платформах, самостоятельно должны декларировать свои доходы и уплачивать с них налоги – 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Этого практически никто не делает", – напомнил он.

Гетманцев отметил, что у Государственной налоговой службы (ГНС) нет возможности отслеживать каждого пользователя таких платформ, что не освобождает от ответственности тех, кто получает прибыль на таких платформах и не отчитывается о нем. Нардеп прогнозирует, что в течение 3-4 месяцев законопроект будет внесен в Совет, поскольку критических замечаний к нему нет.

В случае принятия законопроекта упомянутым цифровым платформам будет предоставлен статус налоговых агентов (независимо от места их регистрации – в Украине или за ее пределами). Таким образом, прогнозируется поступление в бюджет на 10 млрд грн ежегодно.

"Бабушки не будут отчитываться перед налоговой за продажу помидоров"

Нардеп Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") в эфире телемарафона "Единые новости" подчеркнула, что этот законопроект минует украинцев, которые продают собственное имущество через торговые онлайн-площадки. То есть тем, кто разово или несколько раз продал свои вещи (в том числе и новые), финансово-административная ответственность не будет угрожать.

"Никакие бабушки за продажу помидоров или яиц онлайн не будут отчитываться перед налоговой. Речь идет только о тех, кто импортировал или произвел на территории Украины реализуемые товары", – подчеркнула Василевская-Смаглюк.

Она добавила, что ответственность перед ГНС будут нести в первую очередь предприниматели, которые не зарегистрированы субъектами хозяйствования и не платят налоги с полученных средств. Признаком предпринимательской деятельности будет восприниматься продажа товаров, отвечающих критериям:

однообразные ;

; не являются личными вещами ;

; в целях получения прибыли.

Как уже сообщал OBOZ.UA, налоговики не имеют доступа к системам торговых платформ или банков. Поэтому эксперт Александра Томашевская прогнозирует, что новый законопроект не будет касаться рядовых украинцев, а коснется только предпринимателей.

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