Украинцев ждут новая минималка и пенсии: озвучены суммы

В Украине, согласно Бюджетной декларации, в 2026-му произойдет повышение минимальной заработной платы с 8000 до 8688 грн. В то же время минимальная пенсия увеличится с 2361 до 2564 грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Повышение минималки запланировано следующим образом:

с 1 января 2026 года – 8 688 грн;

– 8 688 грн; с 1 января 2027 года – 9 374 грн;

– 9 374 грн; с 1 января 2028 года – 10 059 грн.

А также повышение должностного оклада работника и тарифного разряда Единой тарифной сетки:

с 1 января 2026 года – 3 470 грн;

– 3 470 грн; с 1 января 2027 года – 3 744 грн;

– 3 744 грн; с 1 января 2028 года – 4 018 грн.

Однако даже в таком случае минимальная заработная плата все равно была бы маленькой. Украинец, который работает полный рабочий день, не может находиться за чертой бедности. Этой чертой можно считать уровень фактического прожиточного минимума (это стоимость минимально необходимой корзины товаров и услуг). И уже сейчас фактический уровень прожиточного минимума составляет более 11 тысяч гривен (по состоянию на февраль 2025 года было 10,6 тысячи гривен).

Федерация профсоюзов Украины предоставила свои предложения в бюджет: они требуют установить минимальную заработную плату с 1 января 2026 года не ниже 50% от прогнозной среднемесячной заработной платы работников на конец 2025 года. Речь идет о минимальной заработной плате ориентировочно в 12 195 грн.

"Такая позиция, в частности, учитывает ускоренное движение Украины в ЕС и нормы Директивы (ЕС) 2022/2041 об адекватной минимальной заработной плате в Европейском Союзе; договоренности п. 2.6 Генерального соглашения; поддержку покупательной способности работника, стимулирование возвращения людей на украинский рынок труда, рост поступлений в бюджеты и Пенсионный фонд Украины", – отмечают профсоюзы. Однако пока это требование выглядит нереалистично.

Кроме минимальной заработной платы, в следующем году также должна вырасти и минимальная пенсия. Если в этом году украинцы на заслуженном отдыхе получают не менее 2 361 грн, то уже в следующем году эта цифра вырастет до 2 564 грн. Однако, как и в случае с индексацией минимальной заработной платы, этого недостаточно даже для обеспечения уровня физиологического выживания.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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