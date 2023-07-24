Украинцев ждет новый пенсионный возраст: почему без повышения не обойтись и к чему готовиться

В Украине после окончания полномасштабной войны вновь возникнет вопрос пересмотра пенсионного возраста. Сейчас официально ни в Кабмине, ни в парламенте рассказывать о подобных планах не хотят, вопрос традиционно вызывает резонанс, однако во власти хорошо пониманают – другого варианта нет.

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Во всех европейских странах, кроме Украины, возраст выхода на пенсию повысили еще несколько лет назад. О том, когда и как могут пересмотреть правила, читайте в материале OBOZREVATEL.

Пенсионный возраст должны были поднять еще шесть лет назад, но вместо этого снизили пенсии

МВФ настаивал на том, чтобы пенсионный возраст в Украине повысили еще в 2016-м. Тогда правительство кардинально выступило против такого непопулярного шага. И хотя в большинстве стран Европы пенсионный возраст уже повысили, украинцы все еще могут выйти на заслуженный отдых в 60.

В 2017-м вместо повышения пенсионного возраста для всех ввели гибкий коридор. Кто выполнил требования по стажу, может выходить на пенсию в 60, а остальные – в 63 и 65 лет. Кроме того, в Украине снизили все будущие пенсии на 25%. Столько стоит сохранение украинцам низкого пенсионного возраста.

К примеру, в этом году с 35 годами стажа и средней зарплатой можно получать пенсию в размере около 4,3 тыс. грн. Если бы в 2017-м правила не изменили, то украинец с такими же условиями получал бы пенсию этом году в размере 5,7 тыс. грн. То есть для того, чтобы дать возможность украинцам раньше выйти на пенсию, размер выплат для всех уменьшили. Сделали это изменив формулу расчета пенсии. Раньше за каждый отработанный год можно было претендовать на 1,35% расчетного заработка, сейчас – всего 1%.

В комитете по вопросам соцполитики OBOZREVATEL не стали официально комментировать идею повышения пенсионного возраста, так как она не пользуется особой популярностью среди украинцев и традиционно вызывает недовольство. Однако при этом и в комитете, и в правительстве соглашаются: без повышения пенсионного возраста не обойтись, рано или поздно это произойдет.

"До конца войны этот вопрос подниматься не будет", – пояснити в профильном комитете Рады. Далее есть два варианта развития ситуации. Первый – пенсионный возраст не будут повышать до 2028 года. Второй – пенсионный возраст повысят раньше, после окончания войны. Это зависит от многих факторов: и от ситуации на рынке труда, и от демографической ситуации, и от требований со стороны международных кредиторов Украины.

Важно отметить: депутаты и Кабмин последние, кто хочет повысить пенсионный возраст и так было всегда. К примеру, в 2017-м ради того, чтобы сохранить возможность выхода на пенсию в 60, решились даже сократить пенсии на четверть, которые и без того были одними из самых низких в Европе.

Ученая Лидия Ткаченко рассказывает OBOZREVATEL: и сейчас, без изменений пенсионного возраста, украинцев, которые выходят на заслуженный отдых в 65 и 63 года, будет больше. Так, в этом году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 30 лет стажа. В среднем украинцы, достигающие 60-летия, имеют 32 года стажа. То есть для большинства такое требование выполнить несложно. Но каждый год требования к стажу будут расти, пока он не достигнет 35 лет (по 12 месяцев за год).

То есть уже через два года большинство украинцев не сможет выполнить требование по стажу, и им придется работать до 63 или 65 лет. "Легче тогда уже вообще повысить пенсионный возраст до 65 лет и не мучаться с критериями по стажу. Большинство будет рассчитывать на пенсию в 63 и 65 лет, им будет не хватать стажа", – говорит Ткаченко.

Почему без повышения пенсионного возраста не справиться и что еще нужно изменить

В Европейском Союзе мужчины в среднем выходят на пенсию в 64,3, а женщины – в 63,5 лет. При этом большинство стран установили возраст выхода на пенсию в 65 лет. Даже богатые страны не могут себе позволить низкий возраст выхода на пенсию.

В Украине же соотношение работающих к пенсионерам уже находится на уровне один к одному. То есть каждый украинец со своей белой зарплаты содержит одного пенсионера. И если это зарплата в конверте, а официально платят всего 6700 грн, то социальный взнос составляет всего 1474 грн. И это в то в время как минимальный размер пенсии составляет 2093 грн.

После окончания войны Украину ждет сложный период восстановления экономики. Демографы не ожидают резкого улучшение ситуации, а соотношения пенсионеров к работающим в первое время может даже уменьшиться, так как сейчас Пенсионный фонд фактически спасают военные, которые платят взносы со своих зарплат.

При этом важно также изменить и ситуацию на рынке труда. С одной стороны государству придется повысить пенсионный возраст, а с другой – она на законодательном уровне должна бороться с дискриминацией пожилых сотрудников. Ситуация, когда работодатели сразу в объявлениях указывают желаемый возраст сотрудника – незаконная ни в Украине, ни в любой другой стране Европы.

Кроме того, необходимо менять и подход к здравоохранению, к профилактике заболеваний, ежегодным осмотрам. Сейчас украинец, которые дожил до пенсии, имеет шанс прожить до 74 лет, женщина – до 85 лет. Это один из самых низких показателей.

В любом случае, без повышения пенсионного возраста обойтись не удастся. Даже если это решение и отложат до 2028-го, уже сейчас украинцам стоит готовиться к длинной карьере.