Новый курс доллара, коммуналка и проверки: что ждет украинцев в октябре 

В Украине в октябре ожидается стабильный курс доллара. При этом традиционно осенью будут дорожать овощи, а курс доллара останется в стабильном диапазоне около 39,7-38,3 грн/$. Вместе с тем с октября стартует отопительный сезон, что также приведет к росту потребления электроэнергии и может спровоцировать новый дефицит генерации.

О том, что ждет украинцев в октябре и к чему стоит готовиться, читайте в материале OBOZREVATEL.

Отопительный сезон: чего ждать украинцам в октябре

Одно из главных новшеств октября – начала отопительного сезона. К этому моменту местные власти должны разработать и утвердить возможные графики отключений (их будут применять только в случае дефицита электроэнергии или обстрелов энергосистемы Украины российскими оккупационными войсками).

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Традиционно отопительный сезон в Украине начинается 15 октября. Однако, зависимо от температурного режима, решение о том, чтобы начать отопительный сезон, могут отсрочить местные власти. Первые платежки за отопление украинцам придут уже в ноябре 2023-го.

Важно отметить, что в Украине тарифы на централизованное отопление не повышали, также не изменились цены и на газ. Кабмин также остановил пересмотр тарифов на воду. В результате тарифы на воду выросли только в небольших населенных пунктов, где это решение зависит от местных властей.

Также увеличили стоимость электроэнергии для всех украинцев. Фактически, это единственная коммунальная услуга, стоимость которая значительно выросла по сравнению с прошлым отопительным сезоном. Цена на кВт*час при потреблении до 250 кВт*час в прошлом году составляла 1,44 грн, а если тратить больше, то 1,68 грн за каждый кВт*час. С июня 2023-го каждый кВт*час тока для украинцев стоит уже 2,64 грн.

К примеру, если ваша семья зимой ежемесячно тратит 250 кВт*час тока, то в прошлом году только за ток ежемесячно вы платили 420 грн. В этом году за такой же объем тока придется платить уже 660 грн. Остальные коммунальные услуги для жителей крупных городов не подорожали. В небольших населенных пунктах вода подорожала только там, где соответствующее решение принял местный городской совет.

Проверки возобновят с 1 октября

Украинцев с 1 октября ждут несколько налоговых нововведений. Во-первых, возвращают ответственность для того бизнеса, который не использует регистраторы расчетных операций (РРО), то есть работают без прозрачного учета. Такая мера была направлена на то, чтобы бизнес, который уже превысил норму для определенной группы единого налога, был вынужден показывать реальные обороты и переходить либо на третью группу единого налога, либо на общую систему.

Еще одно новшество – в октябре Кабмин планирует вернуть все налоговые проверки: и плановые, и внеплановые. Ранее на время военного положения действовал запрет. Проверять бизнес запрещалось. В меморандуме с МВФ украинская власть взяла на себя обязательство вернуть проверки, однако затем требование выполнили лишь частично (а фактически не выполнила) – проверки с августа вернули только для тех, кто продает подакцизные товары (алкоголь, табачные изделия, топливо).

Теперь же, после консультаций с Радой, Офисом президента и Кабмином принято решение полностью выполнить требование МВФ и вернуть проверки. В Фонде рассчитывают, что это заставит как минимум часть украинского бизнеса выйти из тени. Украине нужно увеличивать налоговые поступления: это единственный источник для финансирования армии. Кредиты и гранты от иностранцев по закону запрещено тратить на финансирование Вооруженных сил.

Пенсии: изменений ждать не стоит

В Украине размер пенсий в октябре не изменится ни для одной из категорий. Из-за того, что в 2023-м в бюджете не предусмотрели ни повышение минимальной пенсии (вместе с прожиточным минимум), ни повышение минимальной зарплаты (что повышает гарантированный размер пенсии для тех, кто выполнил требования по стажу).

Пенсионному фонду Украины критически не хватает средств для значительного повышения выплат. Дефицит остается на высоком уровне. При это в государственном бюджете нет средств для того, чтобы профинансировать дополнительную дыру и увеличить выплаты.

Украинцам продолжают повышать пенсии в первую очередь за счет военных. Они получают высокие зарплаты и платят с них взносы на пенсии (единый соцвзнос). Однако, после окончания полномасштабной войны и демобилизации расходы на зарплаты военных сократятся, количество защитников сократят, как результат, снизятся и отчисления в ПФУ.

При этом, как показала практика, без повышения минимальной зарплаты ожидать увеличения поступлений в ПФУ не стоит. После начала полномасштабной войны уровень теневой экономики, вероятно, увеличился. Сократилось количество рабочих мест. Кроме того, значительно усугубилась и демографическая ситуация. Миллионы работоспособных украинцев оказались за границей. Все это станет причиной еще более значительного кризиса для украинской пенсионной системы.

Доллары в Украине: что будет с курсом в октябре

В Украине курс доллара "держится" в первую очередь за счет международных кредитов и грантов. Объемы импорта (товары и услуги, которые Украина покупает за валюту) почти на $20 млрд по итогам года превысят объемы экспорта (товары и услуги, которая Украина продает за валюту).

Гривня остается стабильной, однако в целом ситуация с торговлей, экономикой остается крайне сложной. "В условиях войны эта стабильность играет важную роль: у нас доходы нестабильные, ожидания нестабильные, зато по курсу мы понимаем, что у нас стабильность", – рассказывает руководитель отдела аналитики Forex Club Александр Паращий.

В ближайшее время ожидать резкого изменения стоимости валюты не стоит. Курс остается стабильным и ситуация не изменится. Кроме того, значительные суммы выводят за границу беженцы. Часть из них работают в Украине, а получают зарплаты в ЕС. Кроме того, мужчины переводят свои зарплаты женщинам и детям, которые находятся в странах-ЕС и других государствах.

"Но это все перекрывается международной финансовой помощью. И потому сам платежный баланс сейчас профицитный на 10 млрд долларов. То есть он в плюсе", – говорит экономист Алексей Кущ.

Кроме того, в октябре все женщины-медики обязаны стать на воинский учет (это необходимо для понимания количества военнообязанных медиков в стране). Также ожидается подорожание овощей, мясной продукции. Это связано с погодными условиями, расходов на хранение продукции.