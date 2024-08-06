Украинцев штрафуют за затемненное стекло авто: какие правила действуют

Украинцев штрафуют на 340 грн за установку пленок, не соответствующих нормативам. Так, после затемнения лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света, а переднее боковое – 70%. Затемнение заднего стекла (в том числе задних боковых) не нормируется, однако запрещено использование зеркальных пленок.

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Об этом говорится в пункте 31.4.7 ПДД. "На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут быть прикреплены прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых отвечает требованиям ГОСТ 5727-88. Разрешается применять занавески на боковых окнах автобусов", – говорится в правилах.

Согласно указанному ГОСТ, светопропускание стекла, обеспечивающее видимость для водителя, должно быть не меньше:

75% – для ветрового стекла;

70% – для стекла, не являющихся ветровыми, входящими в нормативное поле обзора П, определяющего переднюю обзорность.

То есть лобовое стекло должно иметь характеристику светопропускания в 75%, переднее боковое стекло – 70%, задние боковые и заднее стекло могут быть затемнены (без ограничений), однако запрещено применять зеркальная пленка.

Отметим, украинцев также штрафуют и другие нарушения ПДД. В частности, из-за отсутствия детского кресла в случае, если среди пассажиров есть ребенок.

Как ранее писал OBOZ.UA, все украинские банки согласно постановлению НБУ обязаны публиковать существенные характеристики кредита (паспорт) и предоставлять их по требованию клиента. В характеристиках указана реальная процентная ставка, все возможные штрафы, срок предоставления кредита, сумма. Большинство банков документ с характеристиками публикуют в самом менее заметном месте на сайте : в самом конце страницы.

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