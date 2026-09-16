Важно для тех, кто хочет новый iPhone: украинцев призвали проверять смартфоны перед покупкой

Государственная таможенная служба Украины на фоне массового ввоза в страну контрабандных iPhone запустила новый онлайн-сервис, который позволяет проверить по IMEI, есть ли данные о мобильном телефоне в сведениях о его таможенном оформлении в Украине. Это может быть полезно, в частности, покупателям, которые хотят узнать о происхождении смартфона перед покупкой.

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Об этом сообщила сама Гостаможслужба. "Гостаможслужба обеспечила не только сбор структурированных сведений о ввезенных мобильных телефонах, но и возможность их открытой онлайн-проверки", – говорится в сообщении.

Как проверить телефон по IMEI

Проверка доступна через сервис Гостаможслужбы. Для проверки нужно ввести IMEI устройства в соответствующее поле и нажать "Искать".

Система покажет, содержится ли указанный номер среди данных о таможенном оформлении мобильных телефонов, осуществленном начиная с 4 сентября 2026 года.

Как найти IMEI

IMEI – это уникальный международный идентификатор мобильного оборудования. Узнать его можно несколькими способами:

набрать на телефоне комбинацию *#06# ;

; посмотреть номер в настройках устройства;

найти IMEI на упаковке телефона.

Если смартфон поддерживает две или более SIM-карты и имеет несколько IMEI, Гостаможслужба рекомендует проверить каждый из них отдельно.

Какие телефоны попадут в систему

С 4 сентября 2026 года при ввозе в Украину и декларировании товаров по кодам 8517 13 00 00 и 8517 14 00 00 согласно УКТ ВЭД подаются сведения об IMEI каждого мобильного устройства. Таким образом, таможенные органы получают структурированные данные об IMEI ввезенных телефонов, а часть этой информации теперь можно проверить онлайн.

Что это дает украинцам

Новый сервис может стать дополнительным инструментом при покупке телефона. Например, покупатель может попросить продавца предоставить IMEI устройства и проверить, есть ли этот номер в данных о таможенном оформлении.

Для продавцов и импортеров сервис также позволяет проверить наличие сведений об IMEI в данных таможенного оформления. В то же время важно понимать, чего именно сервис не проверяет:

наличие IMEI в таможенных данных не означает автоматического подтверждения подлинности смартфона, его гарантии или технического состояния;

сервис не предназначен для проверки того, заблокирован ли телефон оператором;

невозможно узнать, находится ли смартфон в списке украденных устройств.

"Серые" iPhone заполонили Украину

Проблема нелегального и неофициального ввоза смартфонов в Украину имеет значительный масштаб, а особенно заметна она на рынке техники Apple. По данным бизнес-омбудсмена Романа Ващука, только 21% iPhone проходили таможенное оформление и облагались налогом в Украине – то есть легально ввозился примерно каждый пятый смартфон. Эту оценку получили, сравнив количество новых телефонов, которые регистрировались в Украине, с объемами поставок официального импортера.

Проблему подтверждают и проверки рынка. Например, в 2024 году мониторинг 20 магазинов, которые продавали технику Apple, показал, что 10 из них не указывали фактического продавца товара, а 11 не выдавали фискальный чек.

Были и масштабные случаи незаконного ввоза. В январе 2025 года во Львовской области изъяли 424 iPhone общей стоимостью около 20 млн грн, которые пытались ввезти в Украину, скрыв их от таможенного контроля. А в январе 2026 года пограничники раскрыли схему нелегального ввоза техники Apple, в одной из машин которой обнаружили гаджеты на 35 млн грн.

В июне 2026 года львовские таможенники за несколько дней раскрыли три попытки незаконного ввоза iPhone и других товаров общей стоимостью около 1,6 млн грн. Смартфоны прятали под одеждой, в сумках и даже в панели автомобиля.

Проблема особенно обострилась после выхода нового поколения iPhone 18 в сентябре 2026 года. Apple представила новые модели 9 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, за новый iPhone в Украине просят до 188 тыс. грн. В то же время происхождение первых устройств на рынке вызывает сомнения.

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