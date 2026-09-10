За новый iPhone в Украине просят до 188 тыс. грн: OBOZ.UA проанализировал, какие цены установили магазины

В Украине некоторые ритейлеры уже обнародовали цены на новые iPhone. В частности, на данный момент цены следующие: iPhone Duo – 124 999-187 999 грн, iPhone 18 Pro Max – 76 499-146 999 грн, iPhone 18 Pro – 70 499-149 999 грн. В то же время официальные продавцы пока не везде объявили окончательные цены и в основном открывают предзаказы, а разницу с американскими ценниками объясняют налогами, импортными и логистическими расходами, а также наценкой продавцов.

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OBOZ.UA изучил ситуацию на рынке и проанализировал стоимость новых устройств. Новую линейку смартфонов Apple представила 9 сентября. После презентации украинские магазины начали готовиться к старту продаж, а часть продавцов уже открыла предзаказы.

При этом между различными площадками есть существенная разница. Некоторые пока предлагают лишь оставить заявку или оформить предзаказ без окончательной цены, тогда как другие уже указали конкретные суммы. Именно поэтому первые цифры на украинском рынке следует воспринимать как предварительные цены отдельных продавцов, а не как единый официальный украинский прайс Apple.

Сколько уже просят за новые iPhone в Украине

Согласно данным, опубликованным отдельными ритейлерами, цены на новые смартфоны Apple существенно различаются в зависимости от модели и комплектации. В частности, iPhone Duo оценивают в диапазоне от 124 999 до 187 999 грн. За iPhone 18 Pro Max сейчас просят от 76 499 до 146 999 грн. А iPhone 18 Pro можно найти по цене от 70 499 до 149 999 грн.

То есть разница между самым дешевым и самым дорогим вариантом одной модели может составлять десятки тысяч гривен. На итоговую сумму влияют не только сама модель, но и объем памяти, конкретный продавец, условия доставки и другие расходы.

Некоторые магазины уже предлагают конкретные конфигурации по цене свыше 100 тыс. грн. Например, в одной из сетей iPhone 18 Pro Max на 256 ГБ в цвете Dark Cherry выставлен по цене 104 499 грн со скидкой 10%.

Впрочем, здесь важно не путать такие предложения с официальной розничной ценой для всего украинского рынка. Пока часть официальных продавцов только принимает предзаказы, окончательные цены могут измениться к моменту фактического поступления смартфонов в продажу.

Почему в США iPhone стоит значительно дешевле

На первый взгляд разница действительно кажется огромной. Если в Украине за отдельные конфигурации iPhone 18 Pro Max уже просят более 100 тыс. грн, то в США стартовая цена соответствующей модели в пересчете на гривны может быть значительно ниже. Однако сравнивать американские и украинские цены без учета налогов и расходов на импорт некорректно.

Одна из главных особенностей американского рынка заключается в том, что цена, которую покупатель видит на сайте Apple, может быть указана без учета местного налога с продаж (sales tax). Его размер зависит от конкретного штата и даже местности. То есть американский покупатель при оплате может получить счет на сумму, превышающую указанную на ценнике.

А когда смартфон попадает в Украину, к его стоимости добавляются расходы, связанные с международной логистикой, импортом, налогами, гарантийным обслуживанием, работой продавца и другими операционными расходами. Именно поэтому простое сравнение "в США телефон стоит столько, а в Украине – столько" не отражает полной картины.

Еще один фактор – валютный курс. Украинские продавцы закупают технику за валюту, поэтому изменения курса напрямую влияют на себестоимость импортируемой продукции. Но даже при одинаковом курсе конечная цена в Украине не будет простой конвертацией американского ценника.

В цепочке между производителем и покупателем присутствуют логистика, страхование, таможенное оформление, налоги, расходы торговой сети и маржа продавца. Особенно это может сказываться на первых партиях новых устройств. Когда спрос на новинку традиционно высок, а предложение на старте ограничено, отдельные продавцы могут закладывать в цену дополнительную премию за возможность получить смартфон одним из первых.

Предзаказы есть, но окончательные цены ещё не везде объявлены

После презентации Apple украинские продавцы начали открывать предзаказы на новинки. Однако здесь есть важная деталь: ведь не все официальные продавцы уже указывают окончательную стоимость смартфонов.

Часть магазинов предлагает оформить предзаказ или оставить свои контактные данные, чтобы получить информацию о начале продаж. В таких случаях покупатель фактически фиксирует интерес к конкретной модели, но пока не получает единого окончательного ценника.

Разброс уже опубликованных цен показывает, насколько сильно могут отличаться предложения разных продавцов. Особое внимание привлекает iPhone Duo – новое премиальное устройство, которое, судя по опубликованным украинским предложениям, стоит дороже обычных моделей линейки. Диапазон цен, который уже появился у продавцов, составляет 124 999-187 999 грн.

Еще один важный момент – разница в стоимости различных конфигураций iPhone 18 Pro. На данный момент опубликованный диапазон составляет 70 499–149 999 грн. То есть разница между минимальной и максимальной ценой составляет почти 80 тыс. грн. Аналогичная ситуация и с Pro Max, диапазон уже опубликованных цен – от 76 499 до 146 999 грн.

После официального старта продаж ситуация может измениться. У продавцов появится больше устройств, покупатели смогут сравнить предложения, а цены могут стать более понятными и стабильными.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, регулярная перезагрузка смартфона может помочь поддерживать его стабильную работу и избежать зависаний и замедления системы. Кроме того, эта простая процедура способна положительно повлиять на цифровую безопасность устройства.

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