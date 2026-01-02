Украинцев освободили от уплаты важного налога: кого касаются изменения

Гражданских граждан Украины, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии РФ, освободили от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование(ЕСВ). Начиная с 1 января 2026 года, за них это будет делать государство.

Как сообщили в Государственной налоговой службе, соответствующая норма предусмотрена принятым в прошлом году законом №4280-IX. Плательщиком ЕСВ за гражданских граждан будет Пенсионный фонд Украины, то есть финансировать такие выплаты будут из государственного бюджета.

Как будет действовать новая норма

Будет распространяться на граждан, сведения о которых внесены в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы .

. Не распространяется на военнослужащих и работников правоохранительных органов (для них предусмотрены другие механизмы социального страхования).

и работников правоохранительных органов (для них предусмотрены другие механизмы социального страхования). Единый соцвзнос будет уплачиваться в размере не меньше минимального страхового взноса – это позволит засчитывать соответствующие периоды в страховой стаж.

– это позволит засчитывать соответствующие периоды в страховой стаж. Государство будет платить ЕСВ за весь период пребывания лица в плену и в течение шести месяцев после его освобождения .

. Время пребывания гражданского лица в плену зачислят в страховой стаж , то есть его будут учитывать для дальнейшего назначения и расчета пенсии.

, то есть его будут учитывать для дальнейшего назначения и расчета пенсии. Закон имеет обратное действие во времени: то есть социальное страхование будет охватывать также периоды плена, которые произошли до вступления в силу закона.

Выплаты освобожденным из плена

Ранее украинское правительство од обрило финансовую поддержку населения, которое было незаконно лишено свободы Россией. Освобожденные из плена граждане будут единовременно получать от государства 50 тыс. грн.

Для этого они должны подать заявку в Министерство развития общин и территорий Украины, предоставив справку от Объединенного Центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины. Также они должны самостоятельно предоставить подтверждающий документ о том, что лицо признано потерпевшим в уголовном производстве (можно получить от правоохранительных органов).

