Украинцев обманывают в супермаркетах: как заставляют платить больше

Украинские супермаркеты и магазины проводят мелкие "махинации" со стоимостью товаров, которые позволяют им получать больше денег с покупателей. В частности, специально устанавливают такие цены, чтобы при округлении сдачи у продавца. оставалось больше денег.

Дело в том, что по правилам округления, кассиры могут отдать не всю сдачу, говорится в материале OBOZ.UA. Так:

сумму менее 5 копеек имеет право оставить себе магазин;

более 5 копеек должны "простить" покупателю.

"Часто магазины специально устанавливают такие цены, чтобы все округления были не в пользу покупателя. Например, при цене в 9,96 грн, 9,97 грн, 9,98 грн или 9,99 грн вы все равно должны заплатить магазину 10 грн", – отмечают аналитики.

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Как не переплачивать

Впрочем, существует способ не попасться на эту уловку супермаркетов. Достаточно всего-лишь расплачиваться картой.

"Если не хотите переплачивать – используйте для расчета банковскую карту. Тогда правила округления не действуют", – говорится в материале.

Могут обвесить

Кроме того, часто весы на кассах и в отделах магазинов с помощью простых махинаций могут показывать неправильный вес. Иногда для этого используют:

специальные грузики;

нити;

"в отдельных случаях просто незаметно кладут предметы при взвешивании".

В таком случае важно проверять вес на контрольных весах. При чем не только на рынках, но и в супермаркетах.

"Если у вас есть сомнения, что весы работают правильно – взвесьте один раз свой телефон на тех весах, которым вы доверяете. Позже, взвесив свой телефон на весах продавца, вы сможете проверить, насколько корректно они работают", – советуют авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, также охранники в магазинах и супермаркетах зачастую не представляют эти заведения – поскольку работают по найму от других компаний. А потому они не имеют права заставлять покупателей оплачивать испорченный товар.

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