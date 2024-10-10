В Украине готовится резкое подорожание новых квартир: как вырастут цены

В Украине ожидается подорожание новой недвижимости. По прогнозам, цены на первичном рынке вырастут на 20-25% в гривне. При этом часть этого роста придется на подорожание материалов и работ.

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Среди причин же этого участники рынка называют ожидаемій уровень инфляции в 2025 году в 10%. А также заложенный в проект госбюджета курс доллара в 45 грн.

"Можем говорить, что по объективным причинам, стоимость новостроек в следующем году может вырасти как минимум на 10-15% в гривне. Однако эти цифры не учитывают удорожание строительных материалов и строительно-монтажных работ. Следовательно, вполне возможно, что в 2025 году реальная стоимость квадратных метров по сравнению с 2024 годом может вырасти в среднем на 20-25%", – рассказали OBOZ.UA в одной из строительных компаний.

Там отметили: в течение всего цикла строительства девелоперы пересматривают стоимость квадратных метров до 10-12 раз. Это называется "плановым" повышением цен, которое связано с несколькими факторами. В частности:

уменьшением рисков для покупателей;

естественным увеличением спроса на активно строящийся объект .

Кроме того, подчеркивается, на конечную стоимость объекта на завершающих стадиях строительства и стадии ввода в эксплуатацию влияет ряд объективных факторов. Это:

инфляция;

курс валют;

себестоимость строительства.

"Вполне возможно, что в случае, если макропрогнозы на 2025 год оправдаются, стоимость квартиры, таунхауса или частного дома, приобретенного в октябре-декабре этого года, в 2025 году может вырасти не менее чем на 20-25%. А на конец 2026 года такие объекты уже будут стоить на 50-60% дороже стартовых цен", – резюмировали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, к концу 2024 года в сессионный зал Верховной Рады может быть внесен законопроект о комплексной реконструкции кварталов старого жилищного фонда – для рассмотрения во втором чтении. Согласно ему под обновление подпадают как хрущевки, так и дома старого фонда. Цель – решить таким образом проблему устаревшего жилищного фонда.

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