Украинцев массово обманывают объявлениями о дешевых автомобилях: как распознать мошенников

В Украине участились случаи мошенничества при продаже автомобилей через Интернет, поэтому покупателям рекомендуют никогда не перечислять предоплату без личного осмотра машины и проверки документов. Если продавец предлагает подозрительно низкую цену, отказывается предоставить VIN-код, не позволяет проверить автомобиль на СТО или настаивает на дистанционном оформлении сделки, от такой покупки лучше сразу отказаться.

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Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины (МВД). Правоохранители объяснили, по каким признакам можно еще на начальном этапе понять, что объявление, скорее всего, создали мошенники.

Как работают схемы мошенников

Чаще всего злоумышленники рассчитывают на эмоции потенциального покупателя. Для этого они создают впечатление, что автомобиль продается значительно дешевле рыночной стоимости или что приобрести его нужно буквально "здесь и сейчас".

В объявлениях нередко можно увидеть фразы вроде "только сегодня", "срочная продажа из-за переезда", "оформим дистанционно" или "на автомобиль уже есть несколько покупателей". Все это призвано заставить человека поспешить с решением и не проверять информацию.

Основная цель мошенников — получить предоплату или даже полную стоимость автомобиля еще до личной встречи и оформления документов. В МВД назвали шесть наиболее распространенных сигналов опасности, которые должны насторожить покупателя, к ним относятся:

цена автомобиля значительно ниже среднерыночной;

продавец настаивает на предоплате или задатке;

отказывается показать автомобиль лично или разрешить проверку на СТО;

комментарии под объявлением заблокированы;

предлагает оформить документы без личного присутствия покупателя;

общается исключительно через мессенджеры и избегает телефонных звонков.

Правоохранители подчеркивают, что если в одном объявлении сочетается сразу несколько таких признаков, от покупки лучше отказаться.

Как проверить продавца перед покупкой

Прежде чем договариваться о встрече, стоит внимательно проверить самого продавца. В частности, рекомендуется обратить внимание на дату создания его аккаунта. Если профиль зарегистрирован всего несколько дней назад и содержит одно-единственное объявление, это может свидетельствовать о мошенничестве.

Не менее важно проверить фотографии автомобиля с помощью поиска по изображениям. Довольно часто мошенники используют фотографии с зарубежных сайтов или копируют их из реальных объявлений других владельцев.

Специалисты также советуют обязательно попросить продавца предоставить VIN-код автомобиля. Это уникальный номер кузова транспортного средства, с помощью которого можно проверить его историю и убедиться, что автомобиль действительно существует.

Как проверить документы на автомобиль

Еще один важный шаг — проверка свидетельства о регистрации транспортного средства. Если продавец прислал фото документа, его подлинность можно проверить через онлайн-сервис "Проверка документов" на официальном сайте Главного сервисного центра МВД.

В МВД рекомендуют оформлять договор купли-продажи исключительно официальным путем. Безопаснее всего обратиться в сервисный центр МВД, где договор оформляется бесплатно. По завершении процедуры новый владелец получает свидетельство о регистрации автомобиля уже на своё имя и новые номерные знаки.

Также официально приобрести или продать легковой автомобиль, мотоцикл или мопед можно через приложение "Дія". В таком случае договор подписывается электронными подписями сторон, а новые документы и номерные знаки отправляются по почте.

Для оформления сделки покупателю необходимо иметь паспорт гражданина Украины и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП). Продавец дополнительно должен предоставить свидетельство о регистрации транспортного средства.

Если же человек стал жертвой интернет-мошенников или располагает информацией о подобных схемах, в Киберполиции советуют немедленно сообщить об этом через официальный сайт или по номеру 102.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине активизировались киберпреступники, выдающие себя за компанию "Новая почта". Они рассылают украинцам поддельные электронные письма о якобы выявленных несоответствиях в показателях отчетности и угрожают налоговыми проверками.

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