Украинцы получают от «Новой почты» письма с угрозами: чем они опасны

В Украине активизировались киберпреступники, выдающие себя за компанию "Новая почта". Они рассылают украинцам поддельные электронные письма о якобы выявленных несоответствиях в показателях отчетности и угрожают налоговыми проверками.

Видео дня

Об этом сообщили в "Новой почте". Там подчеркивают, что такие письма не имеют никакого отношения к компании или какой-либо другой структуре группы NOVA.

"Подразделение кибербезопасности "Новой почты" уже работает над пресечением этой фишинговой кампании и взаимодействует с соответствующими службами и провайдерами для ограничения деятельности мошенников", – заверил логистический оператор.

Как действуют мошенники

Составленные сообщения содержат вымышленную информацию об ошибках, якобы выявленных в ходе аудита .

. Преступники манипулируют срочностью и требуют открыть вложенные файлы якобы для внесения исправлений.

Как защитить свои данные

Чтобы не стать жертвой кибермошенников, придерживайтесь основных правил:

официальные письма от "Новой почты" приходят исключительно с корпоративных доменов компании, поэтому следует обращать внимание на любые ошибки или подозрительные изменения в написании адреса ;

; не открывайте вложения и ссылки от незнакомых или сомнительных отправителей.

если вы уже открыли вложение или перешли по ссылке — как можно скорее смените пароли к своим учетным записям и проверьте наличие посторонних активных сессий в настройках безопасности аккаунтов и принудительно завершите их;

проверьте наличие настройках безопасности аккаунтов и принудительно завершите их; включите двухфакторную аутентификацию (2FA) для электронной почты , мессенджеров, интернет-банкинга и других важных сервисов;

, мессенджеров, интернет-банкинга и других важных сервисов; в случае получения подобного письма переместите его в папку "Спам" и удалите – это поможет почтовым сервисам блокировать дальнейшие рассылки;

Также OBOZ.UA сообщал о другой мошеннической схеме с использованием бренда "Новой почты". Она направлена на соискателей работы – аферисты массово распространяют фейковые вакансии от имени компании, копируя логотипы и фирменный стиль, чтобы завоевать доверие граждан.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!