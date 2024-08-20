Украинцев массово дурят мошенники-"налоговики": какую схему обмана освоили

Украинцы начали получать электронные письма от неизвестных кибермошенников, пытающихся выдавать себя за представителей Государственной налоговой службы (ГНС). В своих письмах они предлагают загрузить компьютер и открыть файлы, которые заразят устройства.

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Об этом сообщили в ДПС и призвали не открывать файлы, прикрепленные к таким письмам. В госструктуре отмечают массовость этого явления.

"В последние дни зафиксирован факт массового распространения электронных писем, якобы от имени Государственной налоговой службы Украины, содержащих ссылки для загрузки файла. В случае перехода по прикрепленной ссылке, на компьютер будет загружен файл, открытие которого приведет к запуску вредоносной программы, что создаст технические возможности для скрытого несанкционированного доступа к персональным компьютерам", – сообщили в ГНС.

Налоговики объяснили, что письма поступают по адресам, не имеющим к ним никакого отношения. Поэтому они призвали плательщиков быть особенно внимательными к адресам отправителей электронных писем и проверять их достоверность. Также в ГНС напомнили, что электронные почтовые ящики всех центральных органов исполнительной власти размещены на серверах в доменной зоне GOV.UA или .УКР.

Фейковые письма поступают из электронной почты, зарегистрированной в домене "pacaembu.sp.gov.br". Однако доменом ДПС является tax.gov.ua, который должен содержаться во второй части электронного письма.

Поскольку письма мошенников включают в себя прикрепленные файлы, это подвергает персональные компьютеры получателей опасности заражения вирусами. "Характерной особенностью таких писем является наличие прикрепленных файлов .zip или .rаr формата, а также файлов с расширением .scr, .ехе. Задача злоумышленников - введение в заблуждение пользователя, для открытия им вложения", - объяснили налоговики и призвали не открывать вложения в подозрительных сообщениях.

Если открыть вложенный файл, злоумышленники смогут получить скрытый доступ к компьютеру жертвы и перевести деньги со счетов предприятия на подконтрольные. Чтобы этого не произошло, Киберполиция советует придерживаться базовых стратегий защиты от компьютерных вирусов:

не загружать файлы из ненадежных источников и не переходить по подозрительным ссылкам;

пользоваться и регулярно обновлять антивирусы;

обновлять операционную систему и программное обеспечение до последних версий и не пользоваться программами, имеющими русское происхождение.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что аналогичные сообщения приходили украинцам от имени "Укрпочты". Мол, для решения проблемы с доставкой посылок необходимо перейти по ссылкам, которая ведет на фишинговый сайт, что даст мошенникам доступ к информации доверчивых украинцев, в том числе платежных карт.

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