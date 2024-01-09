Мошенники "взялись" за клиентов "Укрпочты": как распознать аферистов

Мошенники рассылают украинцам сообщения от имени "Укрпочты". В них они сообщают о якобы различных проблемах с доставкой посылок и для их решения просят перейти по ссылкам, ведущими на фишинговые сайты. Результат – мошенники получают доступ к информации доверчивых украинцев, в частности, платежным картам.

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Об этом сообщили в самой "Укрпочте". Там отметили: решением вопроса уже начали заниматься.

"Активизировались мошеннические рассылки нашим клиентам. Служба информационной безопасности уже занимается решением этого вопроса", – говорится в сообщении.

Как выглядят мошеннические сообщения

Согласно опубликованным "Укрпочтой" примерам сообщений от мошенников, те отправляют украинцам однотипные сообщения. В них указывается, что:

посылка задержалась, потому что на ней нет номера дома;

поэтому нужно пройти по ссылке и обновить адрес – либо скопировать ссылку и вставить ее в поисковик, чтобы внести изменения.

Как не стать жертвой мошенников

В то же время в "Укрпочте" дали ряд рекомендаций, как не стать жертвой мошенников. Для этого нужно:

Не переходить по сомнительным ссылкам.

"Единственными официальными сайтами Укрпочты являются https://www.ukrposhta.ua/ua и интернет-магазин: https://postmark.ukrposhta.ua/", – напомнили в компании.

Получать данные о поступлении посылки только на официальном сайте "Укрпочты" или в приложении.

Проверять правильность URL сайта перед вводом данных.

"Даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт", – предупредили в компании.

Не сообщать сторонним людям коды-подтверждения.

Не открывать сообщения, которые кажутся подозрительными.

Что делать, если передали мошенникам данные

Впрочем, если так случилось, что личные или данные карт все же были переданы мошенникам, следует сразу обратиться за помощью. "Рекомендуем немедленно обратиться к технической поддержке вашего банка", – посоветовали в "Укрпочте".

Как сообщал OBOZ.UA, мошенническая схема по предложению онлайн-заработка за примитивную работу в сети принесла аферистам громадные деньги. В ноябре-2023 одни лишь клиенты Monobank отдали аферистам 65 млн грн. По данным самого банка, обманутыми оказались около 3000 клиентов.

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