Для украинских водителей готовят новые штрафы: за что хотят наказывать
В Украине могут ввести новый штраф – за превышение транспортом допустимого уровня шума, чем особенно "грешат" мотоциклисты. Размер штрафа предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное же нарушение придется платить уже 34 000 грн.
Соответствующий законопроект №9564 подан в Верховную Раду. В повестку дня парламента документ был включен в начале февраля. Соответственно, уже в ближайшее время народные депутаты могут его рассмотреть.
Как говорится в объяснительной записке к документу, необходимость введения штрафа обусловлена тем, что некоторые водители устанавливают на свои транспортные средства оборудование, использование которого приводит к значительному увеличению шума от работы двигателя. Что:
- нарушает "тишину и покой граждан";
- вызывает недовольство общества.
Усугубляет же ситуацию, подчеркивается, то, что "во время военного положения такие шумовые звуки похожи на звуки вражеских беспилотных летальных аппаратов". Чем создают представление об авиационной и ракетной опасности, "отвлекая Вооруженные силы и правоохранителей".
Какие будут штрафы за превышение транспортом допустимого уровня шума
Согласно законопроекту, за нарушение правил шумового режима планируется применять штрафы и лишать водительского удостоверения. В частности:
- за первое нарушение предусмотрен штраф в 17 000 грн;
- за повторное – штраф в 34 000 грн и лишение права на управление транспортным средства на срок от 3 до 6 месяцев.
Впрочем, право на управление могут и не отобрать. В частности, в законопроекте прописано, что за повторное нарушение можно будет отделаться лишь штрафом.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, штраф за прослушивание российской музыки в общественных местах может увеличиться от 5 100 до 25 500 грн. Соответствующий законопроект предусматривает повышение ответственности за нарушение, чтобы укрепить национальную безопасность и уменьшить влияние государства-агрессора на украинцев.
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