Украинских водителей штрафуют за вождение в неподобающем виде: сколько придется заплатить

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения грозит только административная ответственность – однако размер ее существенный. Так, согласно законодательству, штраф может составить от 17 до 51 тыс. грн – в зависимости от тяжести нарушения.

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Так, согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), за первое такое нарушение водителю "светит" штраф в 17 тыс. грн. А также лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

При повторном нарушении в течение года штраф увеличится до 34 000 грн. А управлять транспортными средствами запретят на 3 года. Кроме того, у такого водителя могут изъять транспортное средство.

При третьем же нарушении в течение года штраф составит уже 51 000 грн. При этом также предусматривается:

запрет на управление транспортными средствами составит 10 лет;

конфискация имеющегося в частной собственности нарушителя транспорта.

Альтернативное наказание – административный арест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет. А также с конфискацией транспортного средства, находящегося в частной собственности нарушителя.

Для украинских водителей готовят новые штрафы

В то же время, для украинских водителей могут ввести новый штраф – за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

Соответствующий законопроект №9564 подан в Верховную Раду. В повестку дня парламента документ был включен в начале февраля. Соответственно, народные депутаты могут его рассмотреть в любое время.

Согласно законопроекту, за нарушение правил шумового режима планируется применять штрафы и лишать водительского удостоверения. В частности:

за первое нарушение предусмотрен штраф в 17 000 грн;

за повторное – штраф в 34 000 грн и лишение права на управление транспортным средства на срок от 3 до 6 месяцев.

Впрочем, право на управление могут и не отобрать. В частности, в законопроекте прописано, что за повторное нарушение можно будет отделаться лишь штрафом.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по достижении 14 лет каждый украинец обязан получить паспорт гражданина Украины – это главный документ, подтверждающий личность человека. Он может быть старого (в виде книжечки) или нового (ID-карта) образца. Если своевременно его не обновить или не заменить, грозит штраф.

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