Украинцев хотят лишить пособия в Германии: хто может остаться без денег

Германия должна прекратить государственную помощь для украинских мужчин, которые являются военнообязанными на родине. С таким призывом выступил чиновник немецкого региона Бавария.

В частности, в эфире немецкого телеканала Welt TV 23 мая заявил министр внутренних дел федеральной земли Бавария Йоахим Херрман. Он также выразил недовольство тем, что украинцы получают больше выплат, чем представители других стран.

"Меньшее, что мы можем сделать, это не платить пособие мужчинам, которые фактически обязаны проходить военную службу на своей родине в Украине. Мы стремимся к как можно большей поддержке Украины, но при этом не может быть бонусов для тех, кто уклоняется от воинской службы", – сказал Херрман.

По его данным, в Германии пребывают несколько тысяч мужчин призывного возраста из Украины, которые получают "бюргергельд" – социальную помощь, аналог пособия по безработице. При этом этих мужчин "не хватает для обороны Украины", считает баварский министр.

Он добавил, что в Христианско-социальном союзе (ХСС), членом которого он является, считают неправильным, что, в отличие от беженцев из других стран, пособие украинцам в Германии начинают выплачивать сразу.

"Непонятно, почему они должны получать больше, чем получают другие соискатели убежища. Обладая столь существенными льготами, они изначально не чувствуют стимула как можно скорее приступать к поиску работу", – считает Йоахим Херрман.

Германия – самая популярная страна среди беженцев из Украины

По данным Евростата, временной защитой в Европейском Союзе (ЕС) пользуются 4,21 млн украинцев, из них в Германии осели 1,3 млн человек, то есть почти треть от общего количества тех, кто спасался от войны.

Одна из причин, почему украинцы выбирают именно эту страну – относительно высокие выплаты. Однако это привело к тому, что, несмотря на дефицит работников, только каждый пятый украинский беженец в этой стране решил работать.

Оказалось, что большинство опрошенных беженцев даже не ищут работу – им выгоднее жить за счет местных налогоплательщиков. Сейчас более 700 тыс. украинских беженцев в Германии – трудоспособного возраста. Только 21% из них работают и платят взносы, все остальные получают помощь. В то же время, практически во всех отраслях промышленности Германии не хватает работников.

Также OBOZ.UA уже писал, что украинских беженцев, которые не проявляют заинтересованности в трудоустройстве в Германии, могут лишить финансовой поддержки от государства. Таким образом власти страні хотят не только снизить бюджетные расходы, но содействовать скорейшей интеграции беженцев в общество.

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