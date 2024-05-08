Миллионы украинцев осели в ЕС: почти каждый третий выбрал одну и ту же страну

Временной защитой в Европейском Союзе (ЕС) пользуются 4,21 млн украинцев. В основном спасающиеся от войны люди осели в Германии – 1,3 млн человек, 30%, почти треть от общего количества. Также большое количество беженцев остаются в Польше – около 955 тыс. человек, или 22,7%.

Согласно данным официальной европейской статистики, также много украинцев уехали в Чехию – ныне их там 364 тыс., 8,7% от общего количества в странах ЕС. Об этом сообщил Евростат 8 мая, опубликованные данные были получены по состоянию на конец марта-2024.

При этом подчеркивается: по сравнению с концом февраля-2024 сильнее всего количество украинцев, пользующихся временной защитой, увеличилось в Германии. Здесь их стало больше на 15 210 человек. Кроме того, растет число украинских беженцев в:

Нидерландах (+4705 человек);

Болгарии (+3475 человек).

В то же время в девяти странах ЕС украинцев, наоборот, становится меньше. Так, самое большое сокращение зафиксировано в Чехии, где пользующихся временной защитой стало меньше на 20 700 человек. Также их количество уменьшилось в:

Швеции – на 9960 человек (несмотря на анонсированное увеличение выплат);

Австрии – на 9130 человек;

Дании– на 5385 человек;

Польше – 1680 человек.

Почему Германия самая популярная среди беженцев из Украины

Одна из причин, почему украинцы выбирают именно эту страну – относительно высокие выплаты. Однако это привело к тому, что, несмотря на дефицит работников, только каждый пятый украинский беженец в этой стране решил работать, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Bild.

Оказалось, что большинство опрошенных беженцев даже не ищут работу – им выгоднее жить за счет местных налогоплательщиков. Сейчас более 700 тыс. украинских беженцев в Германии – трудоспособного возраста. Только 21% из них работают и платят взносы, все остальные получают помощь. В то же время, практически во всех отраслях промышленности Германии не хватает работников.

"Немецкий центр занятости предлагает мне только простую работу с низкой оплатой. Скажу откровенно: не стоит! У меня нет для этого мотивации. Потому что если бы я работал в Amazon или других компаниях за 8 или 9 евро нетто в час, мне пришлось бы самому платить за аренду, электричество и воду. Тогда осталось бы слишком мало по сравнению с 563 евро выплаты", – цитирует немецкого издание одного из беженцев.

Как вернуть беженцев в Украину?

Украине после завершения войны все равно придется возвращать домой миллионы беженцев. Обеспечить значительный рост экономики без этого шага невозможно, иначе на новые рабочие места придется приглашать мигрантов из других стран.

Как уже объяснял директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский, Украине уже сейчас нужно постепенно создавать условия для возвращения людей. По расчетам эксперта, если этого не сделать, после окончания войны экономика Украины будет терять по 2,7-6,9% ВВП в год.

"Фактически нужно говорить: ваше жилье на Северной Салтовке или в Бахмуте разрушено. Поэтому переезжайте в городок Икс, даем временное жилье и работу в родной стране", – привел пример Вышлинский.

При этом нужно решить проблему обучения украинских детей за границей, чтобы они не теряли связь с Родиной и могли вернуться. Как один из вариантов, эксперт предлагает создавать в других странах украинские школы.

Кроме того, Украина, по мнению аналитика, может вернуть и квазитрудовых мигрантов, уехавших не только из-за войны, но и для работы. Их привлечет предложение хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Польше резко снизилось количество украинских беженцев, сами арендующих себе жилье. В то же время в 2,5 раза стало больше тех, за чье жилье платит работодатель.

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