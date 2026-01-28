Украинцам выставили "дедлайн" до 10 июня: кому не нужно оцифровывать трудовую книжку

С 10 июня 2026 года бумажные трудовые в Украине потеряют обязательный статус, а учет стажа полностью перейдет в электронный формат. Однако неработающим пенсионерам не нужно оцифровывать трудовую книжку, ведь все данные уже хранятся в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Об этом сообщает ПФУ. Неработающим пенсионерам не нужно оцифровывать бумажную трудовую книжку. Все сведения об их трудовой деятельности уже хранятся в их пенсионном деле, ведь именно на основе этих данных им была назначена пенсия.

Это означает, что никаких дополнительных действий от таких пенсионеров не требуется – ни загрузки сканов, ни обращений в ПФУ. Даже после полного перехода на электронный формат бумажная трудовая книжка для них не будет иметь практического значения.

Пенсионерам, которые продолжают работать, но уже имеют электронную трудовую книжку, также не нужно срочно дооцифровывать все записи самостоятельно. Обновление данных о последних периодах работы будет осуществляться автоматически при обращении за перерасчетом пенсии.

То есть информация о стаже и взносах подтянется в электронную систему без дополнительных заявлений, если работодатель корректно подает отчетность в Пенсионный фонд. С 2026 года бумажные трудовые книжки в Украине перестанут быть обязательными. Государство полностью переходит на электронный учет трудовых отношений, что должно:

сократить бумажный документооборот;

уменьшить риски потери или повреждения документов;

упростить процедуру назначения и перерасчета пенсий;

автоматизировать учет страхового стажа.

Пятилетний переходный период стартовал еще в 2021 году, и именно до 10 июня 2026 года граждане могут добровольно сочетать бумажную и электронную форму. Электронная трудовая книжка (ЭТК) – это цифровой аналог бумажной трудовой, который официально действует в Украине с 10 июня 2021 года.

Она хранится в Едином реестре застрахованных лиц и доступна онлайн через портал Пенсионного фонда. В ней содержится информация о:

приобретенном страховом и трудовом стаже;

принятии на работу;

переводе;

увольнении.

Каждый гражданин может самостоятельно просмотреть эти данные в личном кабинете. Оцифровка предусматривает представление скан-копий документов в Пенсионный фонд через веб-портал. Отмечается, что это можно сделать самостоятельно или через работодателя. После проверки данные вносятся в электронный реестр. К электронной трудовой могут быть добавлены:

все заполненные страницы бумажной трудовой книжки;

документы об обучении, если оно засчитывается в стаж;

свидетельство о рождении ребенка (для зачисления декретного периода);

военный билет;

другие документы, подтверждающие стаж или работу.

Для того чтобы подать документы в ПФУ онлайн, следует совершить несколько действий. А именно:

авторизоваться в личном кабинете на портале Пенсионного фонда Украины.

перейти в раздел "Коммуникации с ПФУ";

выбрать "Сведения о трудовых отношениях";

загрузить скан-копии необходимых документов.

Проверка, оцифрована ли трудовая книжка, осуществляется в личном кабинете ПФУ с помощью КЭП. В разделе "Электронная трудовая книжка" → "Данные ЭТК" отображается информация о наличии и наполнении электронной версии.

