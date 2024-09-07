Украинцам, выполнившим одинаковые условия, платят разные пенсии: что происходит

В Украине действующая пенсионная система приводит к быстрому устареванию пенсий. В результате украинцы, выполнившие одинаковые условия (например, имели одинаковые зарплаты и стаж), но вышедшие на заслуженный отдых в разное время, имеют разные выплаты.

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Собеседники OBOZ.UA в Минсоце добавляют: со старшими возрастными группами действительно есть проблема. Пенсии очень быстро устаревают. Так, абсолютное большинство украинцев получает пенсию по единой формуле. Для этого среднюю зарплату за последние три года (это 13 559,41 грн) умножают на стаж в годах, на 1% и на соотношение собственной зарплаты к средней. В этом году украинец с 35 годами стажа и средней пенсией получит выплату в размере 4745 грн.

В 2020 году средняя за предыдущие три года зарплата составляла 7669,1 грн. Следовательно, с 35 годами стажа и средней зарплатой пенсия составляла 2684,1 грн. В 2021-м эту пенсию в пределах ежегодной индексации повысили на 11%, в 2022-м – на 14%, в 2023-м – еще на 19,7%. А в 2024-м – на 7,9% до 4386 грн.

Выходит два пенсионера с одинаковым стажем, оба имели среднюю зарплаты, получают разные пенсии: 4745 грн (вышли на пенсию только) и 4386 грн (вышли на пенсию в 2020-м). И с каждым годом разница между старой и новой пенсией растет.

В 2025 году в Бюджетной резолюции не предусмотрели увеличения минимальной пенсии. Это может привести к тому, что все украинцы, у которых маленькие зарплаты или небольшой стаж, рискуют стать еще беднее. При этом ожидается проведение ежегодной индексации (ее размер зависит от темпов роста зарплат и инфляции). Вместе с тем, не стали отменять и возрастные доплаты.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцев приглашают на работу в шахты с зарплатой от 40 тыс. грн. При этом для трудоустройства не требуется специализация.

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