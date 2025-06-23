Украинцам выплатят до 3 тыс. грн: кто может рассчитывать на средства

В августе 2025 года единовременную денежную помощь ко Дню Независимости получат участники боевых действий, ветераны, семьи погибших, пострадавшие во время войны. Размер выплат составит от 450 до 3100 грн, автоматически средства поступят пенсионерам и военным, остальные граждане должны обратиться в ПФУ или подать заявление через работодателя.

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Об этом напомнил Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Выплаты предназначены гражданам, которые имеют особые заслуги перед государством или пострадали в результате вооруженных конфликтов, оккупации, политических репрессий. Среди основных категорий:

лица с инвалидностью вследствие войны (I, II, III групп);

украинцы с особыми трудовыми или военными заслугами перед Родиной;

участники боевых действий;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

члены семей погибших военнослужащих;

бывшие узники концлагерей, насильно вывезенные на принудительные работы;

дети партизан и подпольщиков;

родные погибших защитников Украины, а также жертвы нацизма.

Размер выплат в 2025 году

3100 грн – лица с особыми заслугами перед Украиной и лица с инвалидностью I группы вследствие войны;

– лица с особыми заслугами перед Украиной и лица с инвалидностью I группы вследствие войны; 2900 грн – лица с инвалидностью II группы;

– лица с инвалидностью II группы; 2700 грн – лица с инвалидностью III группы;

– лица с инвалидностью III группы; 1000 грн – участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, а также дети заключенных в лагерях;

– участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, а также дети заключенных в лагерях; 650 грн – члены семей погибших защитников, вдовы и вдовцы, которые не вступили в повторный брак;

– члены семей погибших защитников, вдовы и вдовцы, которые не вступили в повторный брак; 450 грн – участники войны, бывшие узники концлагерей, дети партизан, подпольщиков, принудительно вывезенные лица.

Как получить выплаты

пенсионерам и военнослужащим выплаты будут начислены автоматически – обращаться в ПФУ или подавать дополнительные заявления не нужно;

выплаты будут начислены автоматически – обращаться в ПФУ или подавать дополнительные заявления не нужно; работники, которые еще не на пенсии , получат деньги через свои предприятия или воинские части – в таком случае заявление должен подать работодатель;

, получат деньги через свои предприятия или воинские части – в таком случае заявление должен подать работодатель; другие граждане, которые не входят в вышеупомянутые категории, должны самостоятельно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда и подать заявление.

Подать заявку можно лично в сервисном центре ПФУ или ЦНАПе, или же онлайн через вебпортал Пенсионного фонда. Важно заранее проверить полноту представленных документов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины будет назначать большинство социальных пособий, а банки будут присылать информацию об идентификации граждан. Изменения не повлияют на суммы выплат, но значительно упростят процедуру их оформления.

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