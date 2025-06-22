Украинцам переписали порядок выплаты пенсий и денежной помощи: что изменилось

С 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) будет назначать большинство социальных пособий, а банки будут отправлять информацию об идентификации граждан. Изменения не повлияют на суммы выплат, но значительно упростят процедуру их оформления.

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Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 18 июня 2025 г. № 720. Отныне Пенсионный фонд Украины будет не только выплачивать пенсии, но и отвечать за назначение и выплату большинства социальных пособий, которые ранее были в компетенции Министерства социальной политики.

Кроме того, банки начнут регулярно информировать ПФУ о физической идентификации граждан, получающих выплаты. Согласно постановлению, новая модель предусматривает централизацию функций в одном учреждении – Пенсионном фонде. Это должно упростить систему учета, повысить эффективность администрирования выплат и уменьшить количество бюрократических процедур для украинцев.

Главная новация – введение единого заявления для получения социальной помощи. Теперь граждане будут подавать одну обобщенную форму, в которой будут указывать тип необходимой выплаты. Перечень сопроводительных документов остается неизменным. Пенсионный фонд с 1 июля 2025 года будет назначать следующие виды пособий:

лицам пенсионного возраста без необходимого стажа;

людям с инвалидностью I, II, III групп;

малообеспеченным семьям;

детям, потерявшим кормильца;

одиноким лицам с инвалидностью или преклонного возраста, нуждающимся в уходе;

ветеранам Второй мировой войны;

военным и правоохранителям с пенсией за выслугу лет;

детям с инвалидностью и надбавкой на уход за ними.

Как и где подавать заявление

в любом сервисном центре Пенсионного фонда, независимо от места регистрации;

в ЦНАПе;

по почте;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ (полноценная функциональность ожидается с 1 сентября 2025 года).

Изменения не касаются размера социальных пособий – суммы остаются неизменными. Нововведения касаются лишь механизма назначения и выплаты, который теперь будет более удобным и прозрачным.

Согласно постановлению, уполномоченные банки обязаны информировать Пенсионный фонд о дате физической идентификации граждан. Информация будет отправляться в электронном формате, но не чаще чем раз в день. Это позволит оперативно контролировать статус получателей выплат и уменьшит риски мошенничества.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине открыт новый этап приема заявок на денежную помощь $1000 (41 555 грн) от Direct Financial Help для пострадавших семей. Получить выплату также могут внутренне перемещенные лица, малообеспеченные, люди с инвалидностью, семьи с детьми и жители прифронтовых регионов, где продолжаются боевые действия.

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