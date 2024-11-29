Украинцам выплатят большие пенсии: кто имеет право на доплату в декабре

Некоторые украинцы смогут получить в декабре 2024 года большую пенсию. И хотя специальных повышений не предусмотрено действует законодательная норма, предусматривающая повышение выплат для пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет, а их пенсия не выше 10 340,35 грн.

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Кроме базовой пенсии, украинское законодательство предусматривает надбавки для пенсионеров в зависимости от возраста. А именно:

лицам, которым исполнилось 70 лет, до достижения 75-летнего возраста – в размере до 300 грн;

лицам, которым исполнилось 75 лет, до достижения 80-летнего возраста – в размере 456 грн;

лицам, которым исполнилось 80 лет и больше – в размере 570 грн.

Кроме того, в декабре размер пенсии увеличится у пенсионеров, которые имеют право на выплаты от Всемирной продовольственной программы ООН. Гуманитарная организация продлила помощь украинцам, проживающим на территориях активных или возможных боевых действий, до декабря 2024 включительно. Но получить выплаты можно только при нескольких условиях:

проживание в признанной зоне боевых действий или в прифронтовой зоне;

размер пенсии – не более 3250 грн;

отсутствие выплат от других международных организаций и пособий для ВПЛ с 1 марта 2023 года.

А уже в марте-2025 в Украине ожидается массовая индексация пенсий, после которой они могут вырасти на 10-12%. Впрочем, размер минимальной пенсии останется на прежнем уровне – 2300 гривен. Повышение слабо повлияет на положение пенсионеров, поскольку каждый четвертый получает менее 3000 грн пенсии.

Кроме того, для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году нужно будет иметь не менее 32 лет страхового стажа. Для выхода в 63 года требования колеблются от 22 до 32 лет, а для 65 лет – от 22 лет стажа.

Также OBOZ.UA сообщал, что Украина потратила на спецпенсии почти 88 миллиардов гривен за девять месяцев 2024 года, и до конца года эта сумма может вырасти до 120 миллиардов. Правительство и парламент готовят реформу, которая должна уравнять пенсионные выплаты для всех категорий граждан и сократить расходы.

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