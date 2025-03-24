Украинцам выплатили последние средства "Зимней еподдержки": на что можно направить помощь

Украинцам выплатили последнюю помощь в рамках программы "Зимова єПідтримка", всего на ее реализацию было израсходовано 703 млн грн. Всего за три месяца программы помощь получили более 12 миллионов человек.

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Об этом пишет Дія. Еще 703 млн грн получили граждане, подавшие заявки на финансовую помощь от государства в период с 13 по 28 февраля.

Программа официально завершена, и это последняя выплата в рамках этой инициативы. За три месяца работы "Зимова єПідтримка" более 12 миллионов украинцев воспользовались возможностью получить помощь через Дію, сделав этот механизм одним из самых эффективных цифровых проектов государства. Вырученные деньги можно потратить на важнейшие нужды:

коммунальные услуги – оплачивайте счета за газ, электроэнергию, воду и отопление;

– оплачивайте счета за газ, электроэнергию, воду и отопление; лечение и медикаменты – средства можно использовать для покупки лекарств украинского производства в аптеках, участвующих в программе;

– средства можно использовать для покупки лекарств украинского производства в аптеках, участвующих в программе; образование и транспорт – оплачивайте обучение, курсы или проезд в общественном транспорте;

мобильная связь и страхование – пополняйте счета операторов мобильной связи и оформляйте страховые полисы;

– пополняйте счета операторов мобильной связи и оформляйте страховые полисы; книги – покупайте литературу в книжных магазинах, приобщившихся к программе (их легко найти на специальных картах);

– покупайте литературу в книжных магазинах, приобщившихся к программе (их легко найти на специальных картах); помощь армии – если у вас нет критических расходов, ваша тысяча может стать вкладом в укрепление обороны страны.

Согласно условиям программы, на некоторые товары средства нельзя использовать. А именно, на:

покупки алкогольных и табачных изделий;

расходов на развлечения, туризм или отдых;

другие неважные для выживания расходы, не отвечающие критериям программы.

Зимняя поддержка стала не только важным финансовым ресурсом для украинцев, но и еще одним шагом к цифровизации государственных услуг. "Спасибо, что воспользовались самой технологичной помощью от государства", - отметили в Дії.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине изменили порядок назначения и выплаты компенсации за коммунальные услуги и временное проживание внутриперемещенных лиц (ВПЛ). Теперь за это будет отвечать Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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