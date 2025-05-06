Украинцам выдают деньги на аренду жилья: как узнать сумму

Украинцы-внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут самостоятельно посчитать, какую получат помощь от государства на аренду жилья. Для этого Минсоцполитики разработало соответствующий калькулятор.

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Об этом сообщили в самом министерстве. Там отметили:

Калькулятор рассчитывает лишь примерный размер субсидии.

Сервис не гарантирует назначение субсидии на аренду – ведь право на ее назначение определяет Пенсионный фонд после получения и проверки от ВПЛ всей необходимой информации.

Сам же калькулятор расположен по ссылке. Для того, чтобы им воспользоваться, нужно ввести определенные данные. В частности:

город, в котором будет арендоваться квартира;

площадь квартиры;

состав семьи;

уровень дохода.

Кто может оформить субсидию на аренду квартиры

Для получения же субсидии на аренду квартиры ВПЛ должны соответствовать определенным критериям. В частности:

На территории, где не ведутся активные боевые действия и нет оккупации, они не должны иметь собственного жилья, площадью более 13,65 кв. м на каждое лицо из состава домохозяйства.

Либо же их жилье должно быть уничтожено или повреждено.

При этом претенденты на субсидию не должны получать помощь на проживание. А кроме того:

Арендовать жилье на территории, где не ведутся активные боевые действия и нет оккупации.

Тратить на аренду более 20% дохода.

Соответствовать имущественным критериям.

Какие нужно подавать документы

Для получения субсидии ВПЛ и собственник жилья заполняют и подписывают ряд документов. В частности:

Договор на аренду жилья.

Заявление о предоставлении субсидии и компенсации части налогов.

В отдельных случаях могут потребоваться сканированные копии документов (например, о том, что человек является законным представителем или решение суда).

Сами документы нужно подавать в Пенсионный фонд. Сделать это можно:

Офлайн.

В любом сервисном центре ПФУ, либо ЦНАПе.

Онлайн.

Через портал электронных услуг ПФУ.

"Должно быть две подписи – нанимателя и арендодателя. Этим они удостоверяют договоренности между собой", – рассказали в Минсоцполитики.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, аренда 1-комнатной квартиры в Киеве "съедает" 65% средней зарплаты жителей города. Примечательно же то, что это не самый высокий показатель по стране: по данным большого профильного портала, самый большой процент зарплаты за аренду 1-комнатной квартиры вынуждены жители Ужгорода.

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