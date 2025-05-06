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Украинцам выдают деньги на аренду жилья: как узнать сумму

Роман Костюченко
Личные финансы
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Украинцам выдают деньги на аренду жилья

Украинцы-внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут самостоятельно посчитать, какую получат помощь от государства на аренду жилья. Для этого Минсоцполитики разработало соответствующий калькулятор.

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Об этом сообщили в самом министерстве. Там отметили:

  • Калькулятор рассчитывает лишь примерный размер субсидии.
  • Сервис не гарантирует назначение субсидии на аренду – ведь право на ее назначение определяет Пенсионный фонд после получения и проверки от ВПЛ всей необходимой информации.
Как выглядит калькулятор субсидии на аренду квартиры для ВПЛ

Сам же калькулятор расположен по ссылке. Для того, чтобы им воспользоваться, нужно ввести определенные данные. В частности:

  • город, в котором будет арендоваться квартира;
  • площадь квартиры;
  • состав семьи;
  • уровень дохода.
ВПЛ могут самостоятельно посчитать, какую получат помощь от государства на аренду жилья

Кто может оформить субсидию на аренду квартиры

Для получения же субсидии на аренду квартиры ВПЛ должны соответствовать определенным критериям. В частности:

  • На территории, где не ведутся активные боевые действия и нет оккупации, они не должны иметь собственного жилья, площадью более 13,65 кв. м на каждое лицо из состава домохозяйства.
  • Либо же их жилье должно быть уничтожено или повреждено.

При этом претенденты на субсидию не должны получать помощь на проживание. А кроме того:

  • Арендовать жилье на территории, где не ведутся активные боевые действия и нет оккупации.
  • Тратить на аренду более 20% дохода.
  • Соответствовать имущественным критериям.
Кто может оформить субсидию на аренду квартиры

Какие нужно подавать документы

Для получения субсидии ВПЛ и собственник жилья заполняют и подписывают ряд документов. В частности:

  • Договор на аренду жилья.
  • Заявление о предоставлении субсидии и компенсации части налогов.
  • В отдельных случаях могут потребоваться сканированные копии документов (например, о том, что человек является законным представителем или решение суда).

Сами документы нужно подавать в Пенсионный фонд. Сделать это можно:

  • Офлайн.

В любом сервисном центре ПФУ, либо ЦНАПе.

  • Онлайн.

Через портал электронных услуг ПФУ.

"Должно быть две подписи – нанимателя и арендодателя. Этим они удостоверяют договоренности между собой", – рассказали в Минсоцполитики.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, аренда 1-комнатной квартиры в Киеве "съедает" 65% средней зарплаты жителей города. Примечательно же то, что это не самый высокий показатель по стране: по данным большого профильного портала, самый большой процент зарплаты за аренду 1-комнатной квартиры вынуждены жители Ужгорода.

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