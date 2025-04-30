Украинцам "выдавали" фальшивые гривни: какие купюры опасные

Правоохранители направили в суд дело о распространении фальшивых гривен. Мошенник занимался сбытом поддельных купюр в Винницкой области – за каждую он получал 65% от рыночной стоимости настоящих денег. К примеру, продавал 1 000 поддельных гривен за 650 настоящих.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

Фальшивые гривни были высокого качества.

Клиентов фальшивомонетчик находил через личные связи.

"В ходе досудебного расследования сыщики БЭБ задокументировали факт незаконной деятельности фигуранта. Кроме того, судебно-техническая экспертиза подтвердила, что изъятые средства являются фальшивыми", – говорится в сообщении.

В настоящее время мошеннику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК Украины (хранение, приобретение, перевозка, а также сбыт незаконно изготовленной национальной валюты, совершенные организованной группой). Среди прочего, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Какие гривни подделывают чаще всего

В свою очередь, в НБУ ранее рассказали, что в целом в Украине увеличилось количество фальшивых банкнот гривни. По итогам 2024 года на 1 млн настоящих купюр приходилось около 5,1 поддельных, что больше, чем годом ранее.

При этом отмечается, в 2024 году мошенники подделывали преимущественно купюры старого образца – выпущенные до 2015 года. В частности:

500 грн – 78% от общего количества изъятых подделок;

200 грн – 18%;

1, 5, 10, 20, 50, 100, 1000 грн – вместе 4%.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее правоохранители передали в суд дело по сбыту в Закарпатской области поддельных банкнот Европейского Союза – евро. Так, житель города Тячев продавал украинцам поддельные 500 евро – и за каждую такую купюру получал 50% стоимости оригинала, т. е. 250 евро.

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