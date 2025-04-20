'Неужели ты не видишь, Боже?' Зеленский в четвертый раз поздравил украинцев с Пасхой во время войны. Видео

Президент Владимир Зеленский 20 апреля поздравил украинцев с Пасхой, поблагодарив защитников страны. Он выразил надежду, что зло, которое творит против нас соседняя страна-агрессор, закончится и придет день жизни, день мира, день Украины.

Видео дня

Видео с обращением опубликовано в официальных соцсетях главы государства. Это уже четвертое его поздравление с пасхальными праздниками в условиях полномасштабной войны.

Президент подчеркнул, что сегодня особенный день, который отмечают миллионы людей, ведь Пасха – это луч света, особенно яркого и сильного во времена, когда черные тучи стремятся затянуть украинское небо.

"День, который дает всем нам надежду и напоминает: зло имеет свой час, а Бог имеет свой день. Это один из смыслов, заложенных в историю Христа. О его земных страданиях и смерти и о его воскресении, о том, что рано или поздно, но непременно зло отступит и жизнь победит. Сегодня эти слова находят отклик в каждом украинском сердца. И укрепляют нашу веру, которая, несмотря ни на что, не угасает 1152 дня полномасштабной войны", – объяснил он.

Зеленский отметил, что каждый из нас переживал такие мгновения: когда очень больно, очень тяжело и когда ты спрашиваешь: "Боже, за что нам это? Удары, взрывы, выстрелы, все это бедствие, все это зло... Когда это кончится? И тишину услышит наша земля, наши люди, наши дети. Как после всего, что мы проходим, не потерять веру?" Он напомнил об ударе РФ по детской площадке в Кривом Роге в начале апреля, убийстве Россией десятков человек в Сумах в Вербное воскресенье, ежедневные российские обстрелы Харькова, Днепра, Одессы и других городов.

По словам президента, когда ум не находит ответов на эти вопросы, тогда начинаешь прислушиваться к своему сердцу – и что-то невидимое, но очень сильное внутри тебя не дает опустить руки, подсказывает, где найти свет, чтобы не заблудиться.

"И потом ты видишь людей вокруг. Всматриваешься в глаза родных, лица близких, чувствуешь объятия, поддержку знакомых и незнакомых людей. Поддержку украинцев, украинок. И ты понимаешь, что ты с ними одинаковых ценностей. И именно ценности являются тем, что всех нас объединило совершенно не случайно, объединило в первый день войны и объединяет до сих пор. Это свобода, выдержка. Неравнодушие и человечность. Вот это и есть Бог. Это его проявление. Он – в наших людях. И потому в людях – свет. Потому в людях – сила", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что украинцы знают, за что, за кого и ради кого борются. И поэтому каждый раз, как бы трудно ни было, не теряют веры – друг в друга, в тех, кто стоит рядом, в земляков.

"Вера в то, что зло имеет свой час, а Бог имеет свой день. Дорогой народ! Пусть этот день настанет. Час зла кончится. Придет день жизни. День мира. День Украины. День длиной в век. И мы сможем снова собраться вместе. За одним столом. В мирную Пасху. Когда нам всем будет тепло, спокойно, уютно в душе и, конечно, вкусно. Когда будет так, как это должно быть. Мы хотим этого все 1152 дня. Мы едины в этом", – сказал Зеленский.

Президент призвал в Пасху 2025-го, которую украинцы всех христианских конфессий отмечают в одну дату, вместе помолиться за Украину, а также за тех, кто на праздник не может быть рядом с родными, кто на передовой, кто в плену и кто должен вернуться домой, кто охраняет всех, спасает, лечит, учит. Также он попросил помолиться за украинских детей, заслуживающих счастливого детства, за родителей и матерей, заслуживающих спокойной старости, за всех соотечественников, заслуживающих долгожданного мира.

Зеленский поблагодарил украинцев за то, что они умеют преодолевать трудности и, несмотря на все, каждое утро находят в себе силы, чтобы просыпаться, двигаться, делать свое – то, что могут, и там, где это нужно, для тех, кто этого ждет. Ведь источником энергии в такие моменты может стать немало вещей вокруг: улыбка детей, голос родителей, мысли о бойцах на фронте, воспоминание о побратимах или же новости о победах украинцев, культура, книги, стихи, музыка.

"И, конечно, нас вдохновляет символ Пасхи и история Воскресения Христова. Поэтому мы точно знаем: все те камни, которые в нас бросают, не останется руиной на нашей земле. Все камни, которые в нас летят, мы превратим в крепкий фундамент будущего – воли, мира, воспоминания о том, что мы прошли и что нам удалось. Когда в трудные времена решающей становится не только победа оружия, но прежде всего победа духа. Наша победа. Наш дух. Пусть все это сбудется. Да поможет нам Бог в этом. Да будет мир. Да будет Украина. Христос воскрес! Воистину воскрес!" – подытожил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом году прихожане Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви отмечают Пасху в один день – 20 апреля. Четвертый год подряд один из главных религиозных праздников проходит в условиях полномасштабной войны, поэтому богослужения проходят в основном онлайн.

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