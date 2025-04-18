Украинцам "выдавали" фальшивые евро: какие купюры опасные

Правоохранители передали в суд дело по сбыту в Закарпатской области поддельных банкнот Европейского союза – евро. Так, житель города Тячев продавал украинцам поддельные 500 евро – и за каждую такую купюру получал 50% стоимости оригинала, т.е., 250 евро.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Там отметили:

Поиск жертв проходил через знакомых в криминальных кругах.

Детективы БЭБ задокументировали мошенника во время сбыта поддельных 1 000 евро.

"Фальшивомонетчику было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. За совершенное уголовное правонарушение фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет", – говорится в сообщении.

Какие евро и доллары подделывали мошенники

В свою очередь, в НБУ ранее сообщили, что в 2024 году на долю доллара выпало 93% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом фальшивыми преимущественно оказывались деньги больших номиналов.

Так, самой популярной среди мошенников стала банкнота в 100 долларов – 90% от общего количества изъятых поддельных купюр американской валюты пришлось именно на нее.

Вторая "любимая" купюра у злоумышленников – 50 долларов. На нее пришлось 9% от общего количества изъятых фальшивок.

Кроме долларов в Украине подделывали евро. На него, по данным НБУ, пришлось 7% изъятых поддельных банкнот иностранной валюты.

"Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты номиналом 300, 100 и 50 евро. 35%, 25% и 21% от общего количества изъятых поддельных евро соответственно", – говорится в сообщении.

Как не получить фальшивые деньги

В то же время, отметили в регуляторе, следует не совершать обменные операции "на руках", через интернет и т.п. Это, отмечается, поможет избежать получения подделок иностранной валюты.

"Для обмена следует обращаться исключительно в лицензируемые Национальным банком пункты обмена валюты банков. Или в небанковские финансовые учреждения", – подчеркнули в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, также мошенники продавали украинцам фальшивые гривни и иностранную валюту. Банкноты они сбывали при личных встречах, а привлекали своих жертв низким курсом – фейковые купюры предлагали за 30-65% от рыночной стоимости реальных денег.

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